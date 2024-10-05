Массовое ДТП на МКАД: столкнулись сразу четыре автомобиля 5.10.2024, 13:17

Масштабная авария произошла на внутреннем кольце.

Столкновение сразу четырех автомобилей произошло утром 5 октября в районе 25-го км внутреннего кольца МКАД, сообщает управление ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 08.50 в районе 25-го км внутреннего кольца МКАД столкнулись два автомобиля Mercedes, Geely и Skoda.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

В ГАИ также сообщили, что движение на данном участке восстановлено.

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