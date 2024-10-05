Синоптики предупредили о «теплом фронте» в одной области Беларуси 5.10.2024, 14:56

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А где и когда выпадут наиболее интенсивные осадки?

Осень уже вовсю вступила в свои права на территории Беларуси с традиционными для октября атрибутами — дождями и холодом. Между тем, по информации синоптиков, одна область Беларуси в субботу, 5 октября, окажется под «влиянием теплого фронта циклона».

«Телеграф» посмотрел, какую погоду специалисты пообещали на выходные и первый день следующей недели.

Как рассказали в тематическом Telegram-канале Nadvorie, 5 октября после обеда «под влияние теплого фронта циклона», который идет с юга, Украины и Румынии, попадет Гомельская область. Судя по данным сервиса для прогноза погоды Windy.com, днем в субботу в Гомеле ожидается +14°С, в Мозыре — +15°С.

«В течение ночи циклон продолжит смещаться на север, и осадками будет охвачена значительная часть территории страны», — предупредили в Telegram-канале Nadvorie.

«Наиболее интенсивные осадки ожидаются в ночь и под утро воскресенья [6 октября] на юге и юго-востоке РБ. Траектория движения циклона такова, что наиболее продолжительное время в зоне его атмосферных фронтов будет пребывать Гомельская область», — рассказали специалисты, добавив, что в этом регионе будет «больше всего дождя».

А вот какой прогноз погоды на эти дни дали в Белгидромете. По информации специалистов, в субботу, 5 октября, погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, однако на юге и юго-востоке страны скажется влияние фронтального раздела. Именно там должны пройти дожди, в целом же в этот день по Республике — преимущественно без осадков.

Вот какая картина по температуре воздуха в субботу: ночью — от +3°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку Беларуси, днем — +9 до +15°С.

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