Официально: Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки 1 5.10.2024, 15:04

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Информацию подтвердил начальник местной администрации.

Украинские военные сбили российский самолет в районе Константиновки Донецкой области. Вероятно, речь идет о Су-25.

Об этом сообщил начальник Константиновской ГВА Сергей Горбунов, пишет suspilne.media.

«Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет», - рассказал он.

Ранее в сети появилась информация о сбитии российского самолета в районе Константиновки.

Уже даже появились фото и видео инцидента. При этом отдельные Telegram-каналы не исключают, что российский самолет был сбит своей же авиацией.

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