В Беларуси решили повысить транспортный налог 5.10.2024, 13:36

Новые ставки уже включили в проект бюджета.

В проекте бюджета на 2025 год, который разработали в правительстве и опубликовали на Национальном правовом портале, содержится пункт о новых ставках транспортного налога, который платят белорусы в последние годы за свои машины.

В документе говорится, что сбор за автомобили массой до 1,5 тонны станет 70 рублей (+4 рубля, был 66 руб.).

В то же время, за автомобили с массой до 1,75 тонны белорусы, согласно проекту бюджета, должны будут платить 93 рубля, вместо 87 (+6 рублей).

Более 1,75 тонн, но не более 2 тонн: 116 руб.,

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны: 138 руб.,

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны: 161 руб.,

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн: 183 руб.,

более 3 тонн: 253 рубля.

Плата за мотоцикл может вырасти на +2 рубля до 46 м 44.

Для юридических лиц ставки налога также могут вырасти.

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