закрыть
5 октября 2024, суббота, 13:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси решили повысить транспортный налог

  • 5.10.2024, 13:36
В Беларуси решили повысить транспортный налог

Новые ставки уже включили в проект бюджета.

В проекте бюджета на 2025 год, который разработали в правительстве и опубликовали на Национальном правовом портале, содержится пункт о новых ставках транспортного налога, который платят белорусы в последние годы за свои машины.

В документе говорится, что сбор за автомобили массой до 1,5 тонны станет 70 рублей (+4 рубля, был 66 руб.).

В то же время, за автомобили с массой до 1,75 тонны белорусы, согласно проекту бюджета, должны будут платить 93 рубля, вместо 87 (+6 рублей).

Более 1,75 тонн, но не более 2 тонн: 116 руб.,

более 2 тонн, но не более 2,25 тонны: 138 руб.,

более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны: 161 руб.,

более 2,5 тонны, но не более 3 тонн: 183 руб.,

более 3 тонн: 253 рубля.

Плата за мотоцикл может вырасти на +2 рубля до 46 м 44.

Для юридических лиц ставки налога также могут вырасти.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский