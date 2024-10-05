В Беларуси решили повысить транспортный налог
- 5.10.2024, 13:36
Новые ставки уже включили в проект бюджета.
В проекте бюджета на 2025 год, который разработали в правительстве и опубликовали на Национальном правовом портале, содержится пункт о новых ставках транспортного налога, который платят белорусы в последние годы за свои машины.
В документе говорится, что сбор за автомобили массой до 1,5 тонны станет 70 рублей (+4 рубля, был 66 руб.).
В то же время, за автомобили с массой до 1,75 тонны белорусы, согласно проекту бюджета, должны будут платить 93 рубля, вместо 87 (+6 рублей).
Более 1,75 тонн, но не более 2 тонн: 116 руб.,
более 2 тонн, но не более 2,25 тонны: 138 руб.,
более 2,25 тонны, но не более 2,5 тонны: 161 руб.,
более 2,5 тонны, но не более 3 тонн: 183 руб.,
более 3 тонн: 253 рубля.
Плата за мотоцикл может вырасти на +2 рубля до 46 м 44.
Для юридических лиц ставки налога также могут вырасти.