Самолет или дрон «Охотник»: что известно о сбитой воздушной цели РФ под Константиновкой 5.10.2024, 16:52

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Есть несколько версий.

Сегодня в небе в районе Константиновки Донецкой области сбили воздушную цель. Сначала предполагалось, что это Су-25 или Су-34 (носители КАБов), но позже появились видео в пользу версии с беспилотным летательным аппаратом «Охотник».

РБК-Украина собрало, что известно об инциденте и о российском дроне.

Что произошло вблизи Константиновки

Во второй половине дня в Telegram-пабликах появились видео того, как в районе Константиновки предположительно падает самолет.

Позже появились фото обломков с характерной для российской авиации красной звездой.

По словам начальника Константиновской городской военной администрации Сергея Горбунова, самолет сбили украинские военные.

- Обломки частично попадали вокруг города Константиновка. Обломки также упали в частный сектор - повреждены несколько частных домов. Жертв или пострадавших от этого события нет, - рассказал он в комментарии «Суспільне Донбас».

Затем источник РБК-Украина в Силах обороны Украины сообщил, что воздушная цель была сбита не украинскими военными, а в результате так называемого «дружеского огня». Что это за цель - Су-25 или Су-34 (как утверждалось в пабликах) - подробностей не было. Отметим, на других видео также видно, что в небе были два объекта, и тот, который шел позади, вероятно, ракетой сбил объект перед собой.

Российские «Z-каналы» утверждают, что был сбит не Су-25, а тяжелый ударный БПЛА С-70 «Охотник». Якобы это были неудачные испытания, в какой-то момент оператор потерял контроль над дроном и поступила команда сбить, чтобы уникальный дрон не попал в украинские руки.

Что известно о БПЛА «Охотник»

Как пишет украинский профильный портал Defense Express, вполне вероятно, что у россиян первая боевая потеря новейшего беспилотного летательного аппарата С-70 «Охотник». Который при этом существует в единичных экземплярах.

И по мнению аналитиков, факт «дружеского огня» на самом деле менее важен, чем то, какая цель была сбита в итоге.

О потере редкого беспилотника уже успел сообщить российский канал Fighterbomber. Причем российская пропаганда подает ситуацию как позитивную, поскольку сбили всего лишь дрон и вообще Россия уже массово применяет как «Орион», так и «Охотник», якобы неуязвимые перед средствами ПВО.

Если говорить об «Охотнике», то о массовости здесь вряд ли может идти речь. Дело в том, что в открытых источниках есть данные, что на сегодня у России всего лишь три прототипа таких БПЛА. Еще три строятся. И россияне уже не раз переносили старт серийного производства.

В то же время важно отметить, что если в прошлом году противник заявлял о начале серийного производства в 2025 году, то уже в этом говорил о переносе на вторую половину 2024 года.

В Defense Express полагают, что перед тем, как отправить С-70 в серию, россияне решили испытать прототипы на поле боя. Неизвестно, как долго беспилотник выполнял миссии перед уничтожением. Но вероятно скоро враг сможет иметь в своем активе новое средство поражения.

Впервые о планах получить ударный БПЛА такого класса было заявлено в августе 2009 года, разработка ведется с 2012 года, когда проектантом выбрали компанию «Сухой». Тяжелый дрон должен был иметь взлетную массу от 10 до 20 тонн. Помимо «Сухого» в проекте участвует компания «МиГ».

В августе 2019 года «Охотник» совершил первый полет длительностью более 20 минут на высоте около 600 метров.

Заявленные характеристики:

- длина - 14 м

- размах крыла - 19 м

- боевая нагрузка - 2,8 т, по другим данным - до 8 т

- взлетная масса - 25 т

- максимальная скорость: 1400 км/ч (на малой высоте), по другим данным - около 1000 км/ч

- практический потолок - 18 000 м

- дальность полета - 6000 км.

Предположительно БПЛА может нести управляемые ракеты, управляемые бомбы, неуправляемые бомбы во внутреннем отсеке для полезной нагрузки, а также на подкрыльевых узлах подвески.

Таким образом, можно допустить, что Россия намерена задействовать аппараты, которые судя по ряду характеристик фактически являются беспилотными боевыми самолетами.

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