Белорусский врач рассказал, как сохранить здоровье осенью 5.10.2024, 17:17

Он отметил, что разница между ОРВИ и гриппом огромная.

Лето прошло, и уже совсем скоро придет похолодание. А это увеличивает риски простудных заболеваний. Кто-то готовится основательно и начинает изучать графики вакцинации от сезонных вирусов, а кто-то укрепляет иммунитет. Но что нужно сделать, если уже заболел?

Первое, что необходимо запомнить: риск возникновения заболевания увеличивается при переохлаждении, сухом воздухе, ослабленном иммунитете и недостаточном питании. А еще риски заболеть у людей с хроническими заболеваниями выше.

Основной источник инфекции — больной человек, а вирусы передаются воздушно-капельным путем, через телесный контакт или предметы, на которые попали вирусные частицы. О том, как распознать болезнь, порталу Blizko.by рассказал врач-оториноларинголог, отоневролог высшей категории, кандидат медицинских наук Алексей Перминов.

Что сигнализирует о простуде и есть ли универсальный способ лечения?

— Первые признаки простуды называются продромальный период и, вне зависимости от возбудителя, он практически у всех людей одинаковый. Это может быть повышение температуры, ломота в суставах, резь в глазах, повышается чувствительность к свету. Уже затем могут быть выделения из носа, либо покашливание. На самом деле зависит от того, каким вирусом, а чаще всего возбудители простуды – это именно вирусы, человек начинает заболевать. Но на основании только этих симптомов различить, например, обычное ОРЗ (простуду) и грипп невозможно.

На вирусы, вызывающие простуду или острые респираторные заболевания, чаще всего врач повлиять не может. Исключение составляет вирус гриппа. В этом случае Алексей Перминов предлагает использовать противогриппозные препараты.

Чтобы определить вирус гриппа, врачи используют специальные экспресс-тесты. Они достаточно информативны и могут определить даже его тип: А или Б.

— Препаратов, доказано действующих именно на вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания (ОРЗ), на сегодняшний момент, увы, не существует. В арсенале есть лекарственные средства, с помощью которых можно значительно ускорить течение заболевания, предотвратить, насколько это возможно, затяжное течение болезни и уменьшить риск осложнений, — отмечает врач.

Другими словами, чаще всего лечение ОРЗ — это ускорение течения заболевания и помощь организму, иммунной системе справиться с возбудителем вне зависимости от того, кто именно вызывает заболевание.

— Симптоматически мы можем сбивать температуру. Делать это нужно, если температура выше 38,5 градусов, либо пациент плохо переносит ее, и она сопровождается, допустим, сильной мышечной болью. Также рекомендуется сбивать температуру в отдельных ситуациях, когда при определенных заболеваниях она не допускается в принципе, — говорит Алексей Перминов. — Что же касается остального, то для ускорения течения заболевания и облегчения симптомов, а также для улучшения качества жизни, можно использовать различные препараты ситуативно.

Это значит, что для горла можно использовать спреи, для носа — солевые растворы и так далее.

Увы, применение этих препаратов не предотвращает развитие каких-либо осложнений.

— Существуют системные препараты, которые применяются внутрь, препараты с комбинированным действием, которые доказанно эффективно уменьшают вероятность длительного течения заболевания и предотвращают развитие осложнений. Эти препараты применяются внутрь, и с помощью них мы можем воздействовать на продолжительность заболевания, выраженность симптомов и вероятность осложнений. В этом случае лучше всего использовать препарат с комплексным действием. Отдельно хочу заострить внимание и на том, что если мы говорим про растительные препараты, то это лекарственные средства, которые производятся, разрабатываются, сертифицируются, проверяются как лекарственные препараты, собственно, и являясь такими.

Как помочь иммунитету

— Для укрепления иммунитета нужно помнить о режиме сна — хорошо высыпаться. Ведь главное — не помогать иммунитету, а не мешать ему. Поэтому по возможности все-таки стоит ограничить активность, в том числе работу, как минимум для того, чтобы не навредить самому себе, и для того, чтобы не заражать окружающих. Если есть возможность изолировать пациента в рамках квартиры — то есть, по сути, отселить его в другую комнату от детей и других членов семьи, то это стоит сделать.

В период болезни требуется соблюдать питьевой режим. Стоит употреблять достаточное количество жидкости — немного больше чем обычно.

Для людей во время болезни не желательно устанавливать дополнительные обогреватели, закрывать все окна. Отсутствие свежего и в меру влажного воздуха может ухудшать ситуацию, а не способствовать выздоровлению. Именно прохладный и увлажненный воздух будет благотворно влиять на скорейшее улучшение самочувствия. В идеале в помещении должно быть 18-22 градусов и 35-70% влажности.

Мешает работе иммунитета и курение, даже пассивное.

— Ожирение, больные зубы и хронические заболевания (например, сахарный диабет), к сожалению, тоже не добавляют нам здоровья.

Во время болезни не стоит переедать. Хорошая идея – включать в рацион свежие фрукты, овощи. При этом не стоит забывать, что некоторые продукты, например, грейпфрутовый сок или зверобой, противопоказаны для совместного применения со значительным количеством лекарственных препаратов.

А при условии того, что человек употребляет достаточное количество свежих либо хорошо сохранившихся овощей и фруктов, нет необходимости в дополнительных добавках.

Не стоит забывать и про умеренную физическую активность для профилактики. Это поможет укрепить иммунитет. Гигиена рук значительно улучшает ситуацию и профилактирует, кроме вирусных заболеваний, еще и кишечные инфекции.

Самыми же главными аспектами поддержки иммунитета и рекомендациями по профилактике ОРЗ от врача-оториноларинголога, отоневролога высшей категории, кандидата медицинских наук Алексея Перминова будет: отказ от курения, достаточное количество физической нагрузки и сна. Именно эти аспекты помогут поддержать иммунную систему и дадут организму силы для борьбы с простудными заболеваниями. Спать желательно 7-8 часов каждую ночь (для взрослых), а для детей продолжительность сна в зависимости от возраста можно уточнить по специальным таблицам.

Если болеет кто-то из близких, то для профилактики заболевания членов семьи, также полезно проводить частую влажную уборку помещения. В пиковые сезоны избегать касаний лица руками и носить маску (пациенту в первую очередь).

И, конечно же, необходимо избегать контакта с большим количеством людей и соблюдать принятые правила гигиены, чтобы не заразить других, если уже сам заболел.

При болезни, если симптомы не улучшаются 10 дней или ухудшаются, следует обратиться к врачу.

В чем разница между простудой и гриппом и как не заразиться

По сути, разница между простудой и гриппом в возбудителе. Грипп вызывается вирусом гриппа, а ОРВИ — большим количеством вирусов, например, риновирусами или аденовирусами, которые, попадая в организм, нарушают работу клеток и вызывают насморк и кашель.

Основным источником инфекции является больной человек, а вирусы передаются через воздух и инфицированные предметы.

Поводом для беспокойства должно стать выраженное явление интоксикации, которая не имеет тенденции к улучшению на протяжении более чем двух дней. Это могут быть: очень высокая и не сбивающаяся температура, необычные симптомы, которых раньше не было, сохранение признаков заболевания более 10 дней, отрицательная динамика (ухудшение).

— Человек заболел, вроде как стало лучше, после этого ему становится хуже, — это уже признак того, что что-то идёт не так, — добавляет врач.

Сократить вероятность заражения гриппом можно с помощью вакцинации. Прививаться лучше заблаговременно, то есть до начала эпидемии.

— В обязательном порядке стоит прививаться, если у человека присутствует какое-либо хроническое заболевание, например, бронхиальная астма, сахарный диабет или в недавнем прошлом онкологические заболевания, — резюмировал Алексей Перминов.

Некоторые лекарственные препараты, например, комплексные препараты на основе лекарственных растений, могут использоваться как для лечения (в том числе с целью сокращения длительности заболевания, уменьшения симптомов и профилактики осложнений), так и для профилактики в период подъема заболеваемости.

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