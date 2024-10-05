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Белорус ездит по стране и показывает жилье, которое продается за «смешные» деньги

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  • 5.10.2024, 17:44
  • 2,820
Белорус ездит по стране и показывает жилье, которое продается за «смешные» деньги

Есть объекты за 900 долларов.

Белорус завел TikTok и запустил там рубрику «Смешные цены», где показывает выставленные на продажу в деревнях недорогие дома и квартиры. Есть объекты даже за 900 долларов. Как правило, там уже никто не живет, недвижимость находится в запущенном состоянии, отмечает «Зеркало».

Мужчина показал несколько домов с участками в городском поселке Уречье Любанского района. Он отметил, что населенный пункт развитый: есть общественный транспорт (в том числе, железнодорожная станция), сельсовет, столовая, несколько магазинов, два детских сада, две школы, дом культуры и прочее.

— Вот есть домик, сад возле забора. Напротив — остановка транспорта, рядом дом культуры. Есть электричество, участок привести в порядок и пойдет. Стоит 1800 долларов, возможен торг, — познакомил блогер с первым объектом.

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На улице Заводской, рядом с заводом «Кристал», продается деревянный дом, который разделен на две части, в одной находится двухкомнатная квартира, в другой — однушка. Внутри есть печка, туалет находится на улице. К двухкомнатной части дома дополнительно идет земельный участок, он находится на той же улице, но чуть поодаль. За двушку просят 2000 долларов.

— Подчистить и можно завозить мебель и жить. Не у всех же деньги есть, чтобы покупать дорогое жилье, кому-то надо и такое.

Есть жилье и на местной улице Ленина — дом, который давно не могут продать, хотя просят на него «небольшие деньги» — 1500 долларов. На участке есть колодец.

Рядом с Уречьем находится агрогородок Языль Стародорожского района, там тоже продаются два дома. Если судить по внешнему виду, они находятся в лучшем состоянии, чем предыдущие объекты, но и стоят дороже — 5000 и 3000 долларов.

— Этот край очень богат озерами и грибными местами, — сообщил тиктокер.

Блогер отыскал дом на продажу в деревне Вострава Копыльского района (это примерно 140 км от Минска), за него просят 3000 долларов. Участок в населенном пункте крайний, соседей рядом нет, в пешей доступности находится водоем с рыбой.

— Посмотрите какой дом с «джунглями», представляете, сколько у вас тут дров будет, топить не перетопить, — показал заросший участок блогер. — Но дом добротный, хотя крышу надо чистить, ветки убирать. А так неплохо. Есть хозпостойки на участке, гараж в отличном состоянии.

@weisrusland #зеленаяпресса #деревня #обзорнедвижимости #недвижимость #продажанедвижимости #купитьдом #купитьхутор #продатьнедвижимость ♬ оригинальный звук - 🇧🇾Лесной Рай🇧🇾

В деревне Сороги Слуцкого района продают деревянный дом за 900 долларов. Блогер отметил, что в строение проведено электричество,

— Он стоит на уверенном фундаменте. Его покрасить и под дачу будет отлично. Асфальтированный подъезд, в деревне есть магазины, церковь.

Там же есть трехкомнатная квартира за 2500 долларов, находится она на втором этаже двухэтажного дома. Раньше строение отапливалось котлом. В доме никто не живет, воды внутри нет.

Напротив двухэтажки продается деревянная «хибара» за 1500 долларов. С домом идет участок площадью 25 соток.

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