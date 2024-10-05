На юге ВСУ уничтожили дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс россиян 5.10.2024, 18:50

Российские оккупанты за сутки потеряли на юге более сотни солдат.

На юге подразделения Вооруженных сил Украины уничтожили десятки единиц вооружения и техники оккупантов, среди них - всепогодный мощный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Тор».

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, за сутки враг потерял 28 единиц вооружения и военной техники. Среди них - 18 единиц автомобильной и бронированной техники, три БпЛА, четыре пушки, две станции РЭБ. Также уничтожено 16 БпЛА типа Shahed 136/137, поражено два блиндажа, четыре наблюдательных пункта и место хранения боеприпасов.

Отмечается, что среди потерь противника - мощный зенитно-ракетный комплекс «Тор», который является всепогодным автономным мобильным средством, имеет высокую проходимость и повышенную огневую мощь. Согласно открытым источникам, стоимость такой установки составляет более $20 млн.

Кроме того, в течение суток потери личного состава противника составили 107 человек (убитые и раненые).

В сообщении также говорится, что за это время зафиксировано четыре попытки штурма врага на Ореховском направлении (Запорожье).

Говорится, что на юге оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют ударные БПЛА различных типов, ведут аэроразведку. В частности, за вчера враг применил 301 FPV-дрон, 8 ударных БПЛА типа «Ланцет», сбросил с БПЛА различных модификаций 429 осколочных боеприпасов.

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