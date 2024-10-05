Эксперт: У армии РФ не хватает сил вытеснить из Курской области ВСУ 5.10.2024, 21:42

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На Курщине идут активные боевые действия.

В Курскую область российское командование вынуждено перебрасывать войска с других участков фронта в Украине. На данный момент группировка войск на Курском направлении насчитывает от 40 до 50 тыс. человек. Но пока попытки оказывать давление на Силы обороны Украины с северного, восточного и западного флангов ожидаемых результатов не принесли. Об этом FREEДOM рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Кирилл Сазонов.

- На сегодня в Курской области ведутся достаточно активные боевые действия. Каждый день идут боестолкновения. Противник очень активно применяет авиацию, обстреливает КАБами. Прямо стирают c лица земли все дома в регионе, руководствуясь тем, что все, кто хотел, давно уже выехали. Сносят все поселки, где находятся Силы обороны Украины. Но несмотря на то, что ситуация оперативно меняется каждые несколько часов, сама линия фронта в Курской области не меняется, — рассказал военнослужащий.

Он отметил, что в настоящее время ВСУ практически не наступают. Хотя по правому флангу одному из подразделений ВСУ удалось прорваться. В целом, контрнаступление у противника не получилось. Хотя на данный момент в области находится 40-50 тысяч личного состава.

- Россияне стянули в область всех, кого могли. Перекинули отдельные подразделения, отдельные роты, отдельные батальоны и мобильные группы вооруженных сил РФ. Это 106-я десантная дивизия и 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота — это то, что у них есть. Но этого явно мало, чтобы вытеснить из области Вооруженные силы Украины. По данным некоторых экспертов, для этого РФ нужно собрать от 70 до 100 тысяч личного состава, — отметил Сазонов.

Он добавил: чтобы вытеснить ВСУ из Курской области, противнику также нужны немного другие войска.

- Необходима техника, артиллерия, пехота, то есть мотострелковые части, а не только мобильные. И, естественно, нужно больше ПВО, чтобы защищать эти войска, прикрывать. Пока в регионе ведутся интенсивные бои, но линия фронта не меняется, — акцентировал эксперт.

Он отметил, что у российской армии не меняется стиль боев и тактика: сначала они стирают с лица земли поселка, а потом пытаются их занять.

- Точно так же они сносили с лица земли Торецк и Нью-Йорк. Теперь они точно так же сносят с лица земли поселки, но не в Сумской области, как планировали, а в Курской. На мой взгляд — это хороший сценарий для нас, — резюмировал Кирилл Сазонов.

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