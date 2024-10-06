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Крупнейший банк Кипра отчитался о закрытии 20 тысяч счетов россиян

  • 6.10.2024, 0:01
Крупнейший банк Кипра отчитался о закрытии 20 тысяч счетов россиян

Кипрские банки, начиная с 2014-го года, закрыли счета 82% клиентам из России.

Крупнейший кипрский банк — Bank of Cyprus закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежавших 7 тыс. российских клиентов, сообщил Frank Media представитель финансовой организации Карен Ле Канну.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — сказал он.

По словам Ле Канну, Bank of Cyprus начал санацию клиентского портфеля еще в 2014 году после введения антироссийских санкций, после аннексии Крыма. Оставшиеся счета в банке принадлежат россиянам пенсионного возраста.

«Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем. В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров», — уточнил представитель банка.

Он добавил, что банк руководствовался «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой по управлению рисками перед принятием решения о том, каким клиентам закрывать счет.

Отвечая на вопрос издания о дальнейшей политике финансовой организации в отношении российских граждан, Ле Канну пояснил, что «банк рассматривает и оценивает возможные отношения с гражданами России, которые законно проживают в Европе, не находятся под международными санкциями, и ведут допустимую деятельность в секторах, соответствующих политике банка».

Это уже второй случай, когда российские граждане сталкиваются с проблемами с банковским обслуживанием на Кипре. Весной прошлого года Bank of Cyprus сообщал о намерении закрыть счета 4 тыс. российских клиентов, которые не проживают в странах ЕС. Позднее банк объяснил, что причиной стала приостановка членства России в FATF — Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — в феврале 2023 года. В 2022 году россияне хранили на депозитах Bank of Cyprus более 700 тысяч евро, без учета средств принадлежащих им кипрских компаний.

В начале февраля другой крупный банк Кипра — Hellenic начал массово закрывать счета россиянам. Речь шла о гражданах с «кипрскими документами», которые не являются налоговыми резидентами России. Также закрытие счетов коснулось их операционных компаний. Причины своего решения банк не указывал.

Hellenic — четвертый по размеру активов банк Кипра. Ранее кредитная организация сообщила о намерении соблюдать санкции против России, введенные из-за войны в Украине. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются», — подчеркивалось в отчете по итогам трех кварталов 2023 года.

Hellenic Bank предоставляет не только традиционные банковские продукты, но и оказывает широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, страхование, управление портфелем, инвестиционную деятельность и прочее. Ранее организация имела представительство в России, однако избавилась от него в 2022 году.

После аннексии Крыма, в период с 2014 по 2022 год, кипрские банки закрыли счета 82% клиентам из России. Объем депозитов схлопнулся вчетверо — на 76%. В общей сложности отказ в банковском обслуживании получили 60 тысяч физических и юридических лиц, преимущественно связанных с Россией. Объем «изгнанных» с Кипра средств власти оценили в 43,5 млрд евро.

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