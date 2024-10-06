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Сюрреалистичный ролик белорусов собирает миллионы просмотров в западно соцсети Х

  • 6.10.2024, 5:27
Сюрреалистичный ролик белорусов собирает миллионы просмотров в западно соцсети Х

Неожиданные переходы и неправдоподобные решения делают видео похожим на сны.

Первым ролик белорусов в Х запостил португалоязычный аккаунт Serafim, который собирает мемы и смешные видео. Видео сопровождает подпись: «Сны всегда имеют смысл» / «Мои сны», пишет «Наша нива».

И действительно, сюжет ролика очень напоминает человеческие сны, где логика повествования и законы физики отходят на второй план перед яркостью образов.

Он начинается с того, что нога парня зажата между рельсами, а навстречу задним ходом движется поезд. Чтобы избежать неминуемой смерти, он достает из сумки на поясе ржавую пилу и начинает пилить себе ногу. От этого занятия его отвлекает девушка, которая просит позвонить, парень протягивает ей стационарный дисковый телефон, по которому девушка начинает обсуждать свои дела с подругой.

Когда парень просит ее поторопиться, так как его вот-вот собьет поезд, девушка надевает балаклаву и сбегает с телефоном. На помощь приходит ковбой, который лассо захватывает воровку, раскручивает вокруг себя, шлепает об землю и с разбега падает на нее. Поднявшись на ноги, ковбой ловким ударом посылает голову девушки в футбольные ворота, но не забивает, потому что ее ловит вратарь.

Твит с этим видео уже собрал 3,6 миллиона просмотров. Но настоящую популярность оно приобрело в соцсети, когда его перепубликовал англоязычный мем-аккаунт Enez Özen (@Enezator). Здесь количество просмотров ролика достигло уже 22 миллионов, а репосты и лайки исчисляются десятками тысяч.

Необычный ролик ребята из «ЖИГУЛЕТ» записали ещё в июле. Судя по пейзажам, большинство своих видео они снимают в Бобруйске. Каждое из них отличается сюрреалистичностью — настолько неправдоподобной, но так убедительно снятой, — что мозг не всегда успевает понять, что так не может быть — все же он сам нередко генерирует такой же контент по ночам.

В роликах бобруйских ребят кафе грабят с помощью фена, по телефону разговаривают через наушник и эстрадный микрофон, домофон взламывается через ноутбук, бокал странного смузи переносят в чемодане, а двери могут вести вовсе не туда.

Самый популярный ролик «ЖИГУЛЕТ» в TikTok набрал за полгода уже более 7 миллионов просмотров, но до Х-кой славы ему пока далеко.

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