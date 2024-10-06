FT: Западные страны начали обсуждать «немецкую модель» в качестве мирного плана по Украине 1 6.10.2024, 9:13

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Озвучены ее основные положения.

Западные дипломаты и часть украинских чиновников полагают, что наиболее вероятным компромиссом для завершения войны в Украине, при котором Россия сохранит контроль над оккупированными территориями, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса, сообщили Financial Times информированные источники.

По данным газеты, при таком сценарии Украине и союзники юридически не признают контроль над оккупированными регионами и аннексированным Крым, чтобы не поощрять дальнейшую агрессию со стороны России. Похожую модель была реализована во время холодной войны, когда ФРГ было членом НАТО, а ГДР — нет.

«Предполагается молчаливое признание того, что эти земли должны быть возвращены в будущем дипломатическими средствами. Даже это, что вполне понятно, является чувствительной темой для украинцев, особенно когда рассматривается как основа компромисса с Москвой. Уступка земли ради получения членства в НАТО может быть «единственным вариантом», — пояснил изданию западный дипломат на условиях анонимности.

При этом сторонники этой идеи признают, что Москва откажется от такого плана и продолжит эскалацию, так как президент РФ Владимир Путин заявлял, что одним из условий прекращения огня должно быть отказ Киева от членства в НАТО.

Американский историк Мэри Саротт сообщила изданию, что Киев сам должен выстроить оборонительную военную границу, согласиться на постоянное отсутствие войск или ядерного оружия на своей территории и отказаться от применения силы за пределами этой границы, кроме как в целях самообороны. Она напомнила о стратегии ФРГ, которая, будучи членом НАТО, также утверждала, что ее границы являются временными.

В конце августа Зеленский сообщил о разработке «плана победы» Украины, который будет представлен США. Он содержит пять пунктов, в том числе операцию в Курской области. Украинский лидер пообещал, что «подробный план окончания войны» будет готов ко второму «саммиту мира».

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