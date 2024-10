Белорус был признан первой звездой поединка.

Белорусский форвард «Вашингтона» Алексей Протас прокомментировал свой победный гол в предсезонке с «Бостоном» (2:0), который он оформил в меньшинстве.

«Это был просто удачный отскок от лайнсмена. И я просто воспользовался этим шансом, что очень хорошо. Но ничего особенного, буду честен с вами.

Приятно одержать победу и закончить предсезонку на хорошей ноте. Теперь пора готовиться к большим играм», - отметил Алексей.

“It’s nice to get a win and end [preseason] on a good note. Now it’s time to prepare for the big games.”



Aliaksei Protas after scoring the game-winning goal in tonight’s preseason contest.#CapsBruins pic.twitter.com/1Lwfnz9Fwh