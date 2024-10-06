Соратник Гиркина признал, что захваченные территории «потопят» Россию 6.10.2024, 10:17

Это новый Сомали.

Россия, оккупируя территории Украины, сама себя ослабляет. Эти завоевания уничтожают не только российскую армию, но и будущее всей РФ. Об этом откровенно рассказал в своем блоге Максим Калашников - российский Z-патриот и близкий соратник Игоря Гирикна (Стрелкова) по ультраправому «Клубу рассерженных патриотов», передает «Диалог.UA».

Калашников, который горячо поддерживает войну, открыто рассказал, как Россия уничтожает территории Украины, которые считает своими. И происходит это, с его слов, с самого начала агрессии - с 2014 года.

«Есть проблемы так называемых «новых территорий». Они превращаются в некий новый Сомали. Угледар взяли, но он достался в форме руин… Я был в 2023 году в «Л/ДНР». Конечно, там такое впечатление, что саранча прошла. Понятно, что кадры там назначались (с 2014 года - ред.) отсюда (из Москвы - ред.). И такое ощущение, что они сюда пришли, как саранча, пилили все. Заводы пускались на металлолом… В Луганске мне показывали разобранные рельсы трамвайные, их тоже на металлолом. Воровали как в последний день Помпеи. Произошла очень сильная деиндустриализация. Там люди в открытую об этом говорят… Женщина ко мне подошла и говорит: «Ну как вы меня освободили? Освободили от прошлой жизни? От квартиры, зарплаты? Все рухнуло», - рассказал Z-военкор.

Он уточнил, что это ожидаемая история, так как территории «исконной России» при путинском режиме являются таким же «новым Сомали». Особенно это касается российских регионов, которые стремительно приходят в упадок. И ситуация будет только ухудшаться, так как РФ придется вкладывать огромные средства не в свою экономику, а в «черную дыру» оккупированных территорий, которые сама же и разрушила.

«Мы после заморозки войны получим тяжелый развивающийся системный кризис. А «новые территории» превратятся из дополнительного локомотива развития, так понимаю, просто в кандалы на ногах, как жернов на шее тонущего… Там затраты на восстановление будут сравнимы с теми, что понес Советский Союз на ликвидацию разрухи после Великой Отечественной», - пожаловался Калашников.

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