На аукцион выставили винтажный Ferrari Анджелины Джоли 2 6.10.2024, 11:00

2,550

Авто проехало всего 10 300 км.

В США на аукцион Christie's выставили суперкар Ferrari 250 GT 1958 года. За авто планируют получить от 660 000 до 880 000 долларов. Об этом сообщается на сайте Robb Report.

Обычно купе Ferrari 250 GT несколько дешевле — стоят примерно полмиллиона долларов. Однако это авто особенное, ведь его владелицей является Анджелина Джоли.

Звездная актриса владеет автомобилем уже длительное время и 6 лет назад даже снималась на нем в рекламе. Известно, что авто Анджелины Джоли эксплуатируется нечасто и его пробег составляет всего 10 300 км.

Суперкар Ferrari 250 GT — довольно редкая модель, ведь с 1955 по 1960 год изготовлено всего 353 таких авто с двухместным кузовом от Pininfarina. Автомобиль позиционировался как спортивно-туристический.

Ferrari 250 GT отличается строгим дизайном. Салон купе отделан кожей. Под капотом установлен 3,0-литровый V12 мощностью 240 л. с., а в паре с ним работает 5-ступенчатая механическая КПП. Максимальная скорость составляет 252 км/ч.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com