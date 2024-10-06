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WP: Страны НАТО на «Рамштайн» предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс

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  • 6.10.2024, 11:07
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WP: Страны НАТО на «Рамштайн» предложат конкретные шаги по вступлению Украины в альянс

Это станет важным сигналом.

Президент Украины Владимир Зеленский представит план победы на встрече контактной группы по вопросам обороны Украины «Рамштайн». На этом саммите, который пройдет с участием президента США Джо Байдена, ожидаются новые шаги в поддержке Украины.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам западного дипломата, страны НАТО рассматривают возможность предложить Украине более конкретные шаги на пути к будущему членству в альянсе. Хотя такие меры могут не удовлетворить срочные запросы Киева, это станет важным сигналом для Украины.

Тем не менее украинские чиновники выражают опасения, что приближающиеся президентские выборы в США могут поставить под вопрос дальнейшую помощь в сфере безопасности.

Зеленский и его команда активно пытаются убедить Байдена поддержать план победы, который мог бы стать важной частью его политического наследия. Однако Белый дом избегает решений, которые могут повлиять на предвыборную кампанию демократов.

В условиях продолжающихся боевых действий и трудностей на фронте, украинское общественное мнение постепенно меняется. Хотя Киев не намерен уступать свои территории, все больше украинцев готовы к временным компромиссам, если они обеспечат членство в НАТО или гарантии безопасности от союзников.

Россия вернула себе наступательную инициативу на линии фронта, а Украина спешит пополнить свои поредевшие ряды мобилизационной кампанией. Неожиданное трансграничное вторжение Украины в Курскую область России летом стало для нее подъемом боевого духа внутри страны и заявлением союзникам о том, что она все еще способна одержать победу на поле боя.

Однако это наступление в значительной степени застопорилось, в то время как Украина продолжает терять позиции в своих восточных регионах, включая город Угледар, который был захвачен только на этой неделе.

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