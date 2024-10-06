Возле острова Пасхи найдена скрытая в мантии Земли структура 6.10.2024, 12:27

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Фото: Getty Images

Она когда-то была частью морского дна.

Ученые создали сейсмическую карту недр Земли и обнаружили окаменевший отпечаток части морского дна, который скрывался под Тихим океаном в мантии Земли. Эта структура, которая представляет собой древнюю плиту, начала погружаться в мантию Земли примерно 250 млн лет назад. Данная плита когда-то была частью морского дна в юго-восточной части Тихого океана. Ученые считают, что структура может помочь объяснить странный разрыв в самых нижних частях мантии Земли. Исследование опубликовано в Science Advances, пишет Live Science.

По словам авторов исследования, обнаруженная плита сейчас находится между верхним и нижним слоем мантии Земли, которая является слоем недр нашей планеты, расположенным между корой и ядром. Плита была обнаружена в переходной зоне мантии, которая находится на глубине от 410 до 660 км под поверхностью нашей планеты. Эта переходная зона может расширяться и сжиматься в зависимости от тепловых потоков, которые циркулируют в мантии.

Ученые исследовали часть мантии Земли, расположенной под срединно-океаническим хребтом в Тихом океане, который называется Восточно-Тихоокеанское поднятие. Этот подводный хребет находится на расстоянии примерно 3200 км от Южной Америки. Ученые использовали сейсмические волны для изучения типов горных пород под морским дном и создания карты структуры земной коры и мантии. В результате была обнаружена ранее неизвестная плита.

Ученые обнаружили необычайно толстую переходную зону мантии на расстоянии примерно 350 км к востоку от острова Пасхи. По слова авторов исследования, этот участок мантии похож на окаменевший отпечаток древней части морского дна, которая погрузилась в недра Земли.

Субдукция происходит, когда сталкиваются две литосферные плиты и одна ныряет под другую. Породы из погружающейся плиты обычно распадаются в мантии, где высокие температуры перерабатывают горные породы в магму. Но обнаруженная плита избежала этой участи каким-то образом.

Исследование показало, что плита перемещалась через мантию примерно в 2 раза медленнее, чем обычно ученые ожидают при погружении плиты. Таким образом ученые делают вывод, что переходная зона мантии может действовать как барьер и замедлять движение опускающихся горных пород.

Авторы исследования считают, что обнаруженная плита может помочь объяснить странный разрыв в области мантии, расположенной прямо под толстой частью переходной зоны.

Ученые говорят, что скорее всего их ждут новые открытия в недрах Земли. Они считают, что в мантии нашей планеты находится еще много неизвестных древних структур, которые еще предстоит обнаружить.

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