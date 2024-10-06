Арестованного в РФ Z-военкора «Тринадцатого» начали «топить» свои 7 6.10.2024, 12:35

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Пропагандист якобы «воровал и ни дня не воевал».

Ультрапатриоты РФ начали «топить» Z-военкора Егора Гузенко (Тринадцаторо), который 5 октября был арестован в Новопавловке (Ставропольский край, РФ). Всю правду о деятельности оккупанта раскрыла его коллега-пропагандистка Анастасия Кашеварова. Сразу после ареста она опубликовала несколько откровенных постов о Тринадцатом, передает «Диалог.UA».

Со слов Кашеваровой, Гузенко, который регулярно собирал у подписчиков донаты, тратил средства не на ВС РФ, а на собственные пагубные пристрастия.

«Не знаю, что ему предъявили, хотя там целый набор (уголовных дел - ред.)… Он находится в федеральном розыске, при этом беспрепятственно собирает деньги... якобы для гуманитарки. Но отдавал большую часть кое-каким силовикам на «новых территориях» (оккупированных территориях Украины - ред.), чтобы те его крышевали. А остальное тратил на свои нужды - покупку (запрещенных веществ - ред.). В боевых действиях он НИКОГДА не участвовал», - рассказала Кашеварова.

Обвинила она Гузенко также в «дискредитации» оккупационной армии РФ, экстремизме, подделке документов, незаконном обороте оружия, преследовании людей и прочем.

«Посылал жене (своего недруга - ред.) погребальные венки, (...), запугивал и издевался над ней и детьми», - рассказала Z-пропагандистка.

Отметим, что ночью администраторы блога Тринадцатого выпустили несколько постов, в которых заявили, что их арестованный начальник якобы подвергается пыткам в отделении полиции. Детали пока неизвестны. По слухам, при задержании Гузенко оказал жесткое сопротивление полиции, нанеся одному из правоохранителей тяжелые увечья. Если эта информация достоверна, Z-военкору грозит внушительный тюремный срок.

Отметим, что после ареста несколько Z-каналов выступили в поддержку Тринадцатого, призвав его освободить. Однако на просьбы арестованного прийти в полицию и вызволить его никто не отреагировал.

Скандал прокомментировал оппозиционный российский журналист, блогер Майкл Наки в Telegram. Он констатировал, что все Z-сообщество на проверку оказалось трусами.

«За Гиркина (Игоря Стрелкова - ред.) вышло 4 скуфа, а его ближайшие соратники отреклись от него в течение недели. За Тринадцатого не выйдет вообще никто... Когда убивают Пригожина, они молчат и отводят глаза», - написал журналист.

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