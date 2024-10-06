«Лютый позор от безысходности»
- 6.10.2024, 13:19
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Сборной России по футболу устроили «геополитическую гойду».
Сборная Сирии по футболу согласилась сыграть с командой России. Как сообщил директор по коммуникациям сирийской федерации футбола Эмад Амири, ведутся активные переговоры с Российским футбольным союзом насчет товарищеского поединка в ноябре, передает «Обозреватель».
«Мы находимся на финальной стадии и уже согласовали дату матча – 19 ноября. Идут переговоры по месту проведения игры, Сирия может сыграть в России. Мы близки к тому, чтобы этот матч в ноябре состоялся, но никакие официальные документы пока не подписаны», – сказал Амири в интервью sport24. Также обсуждается вариант проведения матча в Москве.
Изначально сборная России должна была сыграть с Пакистаном, но сторонам не удалось достичь договоренности, несмотря на то, что сборная Пакистана свободна от матчей в эти даты после вылета из квалификации ЧМ-2026.
Также не захотела связываться с РФ и Танзания.
На данный момент РФС еще не объявил соперников России по матчам в ближайшую международную паузу. Учебно-тренировочный сбор национальной команды начнется 7 октября.
Эта новость спровоцировала настоящую истерику у российских болельщиков.
«Это просто божественно! Всегда ждал этого матча», «Вот куда заводят авантюристы и мерзавцы», «Что за лютое позорище от безысходности?», «А ведь еще в этом году были шутки что играть будем только с Сирией и Эритреей», «Геополитическая гойда!», «Подумать страшно, сколько мы им забашляли, чтобы хоть кто-то согласился с нами сыграть», «Это прорыв», – пишут россияне в комментариях.