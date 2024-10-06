Эндокринолог: Каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки 6.10.2024, 15:38

Йод и витамин D.

Врач-эндокринолог и диетолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости», что каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки - йод и витамин D.

- Специальной диеты для правильного гормонального фона не требуется. Однако две добавки каждый белорус должен получать дополнительно на протяжении всей жизни - йод и витамин D, - уточнил специалист. - Первый можно не пить в таблетках. Достаточно добавлять йодированную соль в процессе готовки.

Также врач опроверг миф, что для правильного баланса гормонов надо есть одни продукты, а от других отказаться. А вот разнообразие на столе с ежедневным достаточным количеством овощей и фруктов, рыбой и морепродуктами дважды в неделю, периодическим употреблением красного мяса, поможет получить питательные вещества непосредственно из еды.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com