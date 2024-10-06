Эндокринолог: Каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки
- 6.10.2024, 15:38
Йод и витамин D.
Врач-эндокринолог и диетолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости», что каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки - йод и витамин D.
- Специальной диеты для правильного гормонального фона не требуется. Однако две добавки каждый белорус должен получать дополнительно на протяжении всей жизни - йод и витамин D, - уточнил специалист. - Первый можно не пить в таблетках. Достаточно добавлять йодированную соль в процессе готовки.
Также врач опроверг миф, что для правильного баланса гормонов надо есть одни продукты, а от других отказаться. А вот разнообразие на столе с ежедневным достаточным количеством овощей и фруктов, рыбой и морепродуктами дважды в неделю, периодическим употреблением красного мяса, поможет получить питательные вещества непосредственно из еды.