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Эндокринолог: Каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки

  • 6.10.2024, 15:38
Эндокринолог: Каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки

Йод и витамин D.

Врач-эндокринолог и диетолог Владислав Морозик рассказал агентству «Минск-Новости», что каждый белорус всю жизнь должен получать две добавки - йод и витамин D.

- Специальной диеты для правильного гормонального фона не требуется. Однако две добавки каждый белорус должен получать дополнительно на протяжении всей жизни - йод и витамин D, - уточнил специалист. - Первый можно не пить в таблетках. Достаточно добавлять йодированную соль в процессе готовки.

Также врач опроверг миф, что для правильного баланса гормонов надо есть одни продукты, а от других отказаться. А вот разнообразие на столе с ежедневным достаточным количеством овощей и фруктов, рыбой и морепродуктами дважды в неделю, периодическим употреблением красного мяса, поможет получить питательные вещества непосредственно из еды.

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