Более 600 воздушных шаров с белорусской контрабандой прилетело в Литву с начала года 4 6.10.2024, 16:09

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Перехватить удалось более 70.

С начала года в Литву из Беларуси залетело более 600 воздушных шаров (метеозондов) с контрабандными сигаретами, сообщил агентству BNS представитель Службы охраны государственной границы (СОГГ) Гедрюс Мишутис, пишет «Позірк».

По словам Мишутиса, пограничниками было перехвачено более 70 шаров (около 11,6%).

«Это не означает, что все неперехваченные воздушные шары достаются контрабандистам. <…> Некоторые из них взрываются, падают», — сказал он.

30 сентября сообщалось, что СОГГ инициирует поправки в законодательство, чтобы получить право применять огнестрельное оружие против неизвестных объектов, залетающих на территорию страны по воздуху. С соответствующей просьбой в МВД обратился начальник погранслужбы Рустам Любаев.

По его словам, сейчас такого права у погранслужбы нет, а количество залетающих с территории Беларуси объектов увеличилось со 117 в августе до 250 в сентябре. Речь, в частности, идет о воздушных шарах, которые используются для контрабанды сигарет.

Как сообщил Любаев, метеозонды быстро достигают высоты в 2−5 км, и в сегодняшних условиях литовские пограничники не располагают средствами для борьбы с ними. Более того, добавил глава СОГГ, при пересечении границы такие объекты визуально не видимы.

Он обратил внимание на инцидент 28 сентября, когда на территорию аэропорта в Вильнюсе в 23.45 упал «небольшой неуправляемый воздушный шар», который переносил контрабандные белорусские сигареты. Коробка «была обтянута черной пленкой, сквозь щели которой виднелись пачки сигарет «Минск», сообщалось накануне.

Депутат Сейма Литвы Дайнюс Гайжаускас тогда сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что метеозонд переносил груз весом 20 кг.

«Метеорологические шары не новинка. <…> Оказывается, из Беларуси в Литву уже год летают сотни воздушных шаров, переносящих грузы. Сегодня нам известно, что воздушные шары используются для контрабанды. На воздушном шаре можно перевезти около 1.000 пачек сигарет», — заявил парламентарий.

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