В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС1
- 6.10.2024, 20:17
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Наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней.
6 октября в Казахстане прошел референдум относительно строительства в стране атомной электростанции, после 20.00 по местному времени (18.00 по Минску) начался подсчет голосов. Об этом сообщает «Радио Азаттык».
Избирателям предлагали ответить на вопрос, согласны ли они со строительством АЭС в Казахстане.
Явка составила, по данным Центральной комиссии референдума, 63,87%. Состоявшимся опрос признали после превышения показателя явки в 50%.
«Десятки» выступающих против АЭС активистов оказались за решеткой в преддверии голосования, подчеркивало «Радио Азаттык».
Журналисты пишут о нарушениях, которые фиксировали наблюдатели на выборах. В частности, один из них снял вброс бюллетеней селе Темирлан Ордабасинского района.
«Как рассказал «Азаттыку» наблюдатель общественного фонда «Ұлы көш» Берик Абенов, он оставил камеру телефона включенной и вышел на улицу. Когда вернулся, увидел в телефоне это видео», – сопроводили ролик журналисты.
СМИ пишут также о препятствовании работе журналистов на избирательных участках.
Прокуратура заявила о выявлении двух нарушений в день голосования, одно касалось проведения опроса об отношении к АЭС, второе – агитации, отмечает «Радио Азаттык».