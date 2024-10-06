закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

1
  • 6.10.2024, 20:17
  • 1,666
В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС

Наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней.

6 октября в Казахстане прошел референдум относительно строительства в стране атомной электростанции, после 20.00 по местному времени (18.00 по Минску) начался подсчет голосов. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Избирателям предлагали ответить на вопрос, согласны ли они со строительством АЭС в Казахстане.

Явка составила, по данным Центральной комиссии референдума, 63,87%. Состоявшимся опрос признали после превышения показателя явки в 50%.

«Десятки» выступающих против АЭС активистов оказались за решеткой в преддверии голосования, подчеркивало «Радио Азаттык».

Журналисты пишут о нарушениях, которые фиксировали наблюдатели на выборах. В частности, один из них снял вброс бюллетеней селе Темирлан Ордабасинского района.

«Как рассказал «Азаттыку» наблюдатель общественного фонда «Ұлы көш» Берик Абенов, он оставил камеру телефона включенной и вышел на улицу. Когда вернулся, увидел в телефоне это видео», – сопроводили ролик журналисты.

СМИ пишут также о препятствовании работе журналистов на избирательных участках.

Прокуратура заявила о выявлении двух нарушений в день голосования, одно касалось проведения опроса об отношении к АЭС, второе – агитации, отмечает «Радио Азаттык».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский