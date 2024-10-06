В Казахстане прошел референдум о строительстве АЭС 1 6.10.2024, 20:17

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Наблюдатели зафиксировали вброс бюллетеней.

6 октября в Казахстане прошел референдум относительно строительства в стране атомной электростанции, после 20.00 по местному времени (18.00 по Минску) начался подсчет голосов. Об этом сообщает «Радио Азаттык».

Избирателям предлагали ответить на вопрос, согласны ли они со строительством АЭС в Казахстане.

Явка составила, по данным Центральной комиссии референдума, 63,87%. Состоявшимся опрос признали после превышения показателя явки в 50%.

«Десятки» выступающих против АЭС активистов оказались за решеткой в преддверии голосования, подчеркивало «Радио Азаттык».

Журналисты пишут о нарушениях, которые фиксировали наблюдатели на выборах. В частности, один из них снял вброс бюллетеней селе Темирлан Ордабасинского района.

«Как рассказал «Азаттыку» наблюдатель общественного фонда «Ұлы көш» Берик Абенов, он оставил камеру телефона включенной и вышел на улицу. Когда вернулся, увидел в телефоне это видео», – сопроводили ролик журналисты.

СМИ пишут также о препятствовании работе журналистов на избирательных участках.

Прокуратура заявила о выявлении двух нарушений в день голосования, одно касалось проведения опроса об отношении к АЭС, второе – агитации, отмечает «Радио Азаттык».

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