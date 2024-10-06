закрыть
6 октября 2024, воскресенье, 20:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» победу над «Алавесом»

1
  • 6.10.2024, 20:45
Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» победу над «Алавесом»
Роберт Левандовски
фото: getty images

Польский нападающий оформил четвертый по скорости хет-трик каталонцев в истории.

«Барселона» разгромила «Алавес» в гостевом матче девятого тура чемпионата Испании.

Матч в Витории завершился со счетом 0:3. Все мячи на счету Роберта Левандовски, который отличился на 7-й, 22-й и 32-й минутах — это четвертый по скорости хет-трик в Ла Лиге в истории «Барселоны» после Самюэля Это'о, Хусто Техады и Лионеля Месси.

Гол хозяев в первом тайме отменили после видеопросмотра.

«Барселона» набрала 24 очка и лидирует в чемпионате, опережая на три балла мадридский «Реал».

В следующем туре каталонцы сыграют с «Севильей» 20 октября.

«Алавес» проиграл третий матч подряд и занимает 13-е место, его следующим соперником будет «Вальядолид» 18 октября.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский