Хет-трик Левандовски принес «Барселоне» победу над «Алавесом» 1 6.10.2024, 20:45

Роберт Левандовски

фото: getty images

Польский нападающий оформил четвертый по скорости хет-трик каталонцев в истории.

«Барселона» разгромила «Алавес» в гостевом матче девятого тура чемпионата Испании.

Матч в Витории завершился со счетом 0:3. Все мячи на счету Роберта Левандовски, который отличился на 7-й, 22-й и 32-й минутах — это четвертый по скорости хет-трик в Ла Лиге в истории «Барселоны» после Самюэля Это'о, Хусто Техады и Лионеля Месси.

Гол хозяев в первом тайме отменили после видеопросмотра.

«Барселона» набрала 24 очка и лидирует в чемпионате, опережая на три балла мадридский «Реал».

В следующем туре каталонцы сыграют с «Севильей» 20 октября.

«Алавес» проиграл третий матч подряд и занимает 13-е место, его следующим соперником будет «Вальядолид» 18 октября.

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