Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке
- 7.10.2024, 2:13
Одного из палачей уже взяли в плен.
Украинский дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли троих безоружных украинских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ и омбудсмана Дмитрия Лубинца.
Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.
На допросе пленный россиянин рассказал, что зверство он вместе с другими оккупантами совершил по приказу.
«С пленными возиться некогда. Пленных не брать. Дали команду расстрелять», - сказал он.