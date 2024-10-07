Россияне казнили украинских военных в Нью-Йорке 7.10.2024, 2:13

Одного из палачей уже взяли в плен.

Украинский дрон зафиксировал момент жестокого преступления оккупантов. Россияне в упор расстреляли троих безоружных украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления 12-й бригады специального назначения «Азов» НГУ и омбудсмана Дмитрия Лубинца.

Бойцы 12-й бригады специального назначения «Азов» совместно с 49-м отдельным штурмовым батальоном взяли в плен одного россиянина, который был среди группы оккупантов, казнившей украинских бойцов.

На допросе пленный россиянин рассказал, что зверство он вместе с другими оккупантами совершил по приказу.

«С пленными возиться некогда. Пленных не брать. Дали команду расстрелять», - сказал он.

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