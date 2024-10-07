Теперь пришли и за Z-никами 1 Андрей Окунь

7.10.2024, 8:25

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Андрей Окунь

Путинскому режиму не нужен результат.

Повторю свою очевидную мысль, которая должна наконец дойти до «патриотов»: нельзя стать другом путинской власти. Как режим гнобил и давил оппозицию, так он будет душить и тех, кто выступает против условных неонацистов и коллективного Запада. Причём топтать «патриотов» он будет даже с большим рвением. Причина простая: этой власти не нужны соратники, ей нужны подхалимы и лизоблюды.

Примеров после двух с половиной лет войны накопилась уже масса. Самый очевидный из них — Стрелков, которого упекли в колонию за критику Минобороны. Причём вспомните, что Стрелков был одним из первых, кто поддержал Путина во время марша справедливости Пригожина, но не спасло.

Потом можно ещё вспомнить Мурза, решившего закончить жизнь суицидом из-за проблем с командованием российской армии. А совсем недавно были Эрнест и Гудвин, которых полковник Пузик отправил на самоубийственный штурм. И вот теперь задержали военкора «Тринадцатый».

Егор Гузенко, он же «Тринадцатый», в последнее время стоял особняком на фоне других военкоров, резко смягчивших риторику по отношению к «успехам» российской армии. Гузенко позволял себе говорить, что «предатели сидят в Кремле» и что «если бы 10 лет назад один дедушка не обо***лся», то с нашей стороны не было бы столько потерь.

Человек воевал на Донбассе с 2014 года, потом служил в Сирии, с первого дня поддержал войну и настолько рвался на фронт, что даже сбежал туда от ФСИН. Очевидно, «Тринадцатый» — ярый «патриот» эпохи военной России, и тем не менее власть через колено ломало и его патриотизм, и его желание победы российской армии.

Почему так? Потому что режиму не нужен результат, он не заботится об интересах россиян и ему не нужна «победа». Его интересует только комфорт действующей политической элиты, и чтобы никто «не раскачивал ситуацию». Так что Егора Гузенко закономерно положили мордой в землю, когда он вернулся домой в Новопавловск.

Сейчас он находится в Кировском ОВД. Официальная причина задержания «Тринадцатого» не называется, но реальная известна — непозволительная в нынешнее время критика официальной власти.

Андрей Окунь, Telegram

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