Карбалевич: Главный посыл Лукашенко разрушили российские дроны 7.10.2024, 8:43

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«Пацифизм» диктатора выглядит неискренним.

Политолог Валерий Карбалевич в статье для «Радыё Свабода» проанализировал заявления Лукашенко во время поездки на Полесье:

— Лукашенко явно чувствует, что разжечь вражду против украинцев среди жителей Полесья, которые жили рядом, дружили и советовались на протяжении веков, не удастся. Как говорят политтехнологи, тема «не заходит». Именно поэтому он всячески демонстрировал свое дружелюбное и миролюбивое отношение к южным соседям: «Там живут наши люди»; «Мы никогда не инициировали никакого противодействия. Ни в коем случае. Нам это не нужно... Не волнуйтесь, мы не собираемся воевать с украинцами. И они не хотят с нами воевать. Мы сделаем все, чтобы мирно сосуществовать с Украиной».

Более того, Лукашенко заявляет, что Беларусь готова помочь в восстановлении Украины после войны.

Однако события февраля-марта 2022 года, когда россияне атаковали Киев с территории Беларуси, когда из Беларуси в украинские города летели ракеты, не забыты. А теперь Лукашенко заявил: «Мы на стороне России. По мере возможности, не воюя, мы помогаем России и будем помогать. Это наш союзник». Поэтому такой показной пацифизм в отношении Украины выглядит неискренним.

Но, по мнению Лукашенко, основная угроза исходит не от Украины, а от Польши:

«Если только поляки влезут в Украину и попытаются запад оттяпать, мы будем украинцев поддерживать. Потому что мы понимаем, что следующими будем мы».

Судя по всему, назван главный внешний враг, он остается неизменным с 2020 года. Поэтому, как и следовало ожидать, вся избирательная кампания развернется под антипольскими лозунгами.

А еще коварный Запад всячески вредит. В последнее время ни одно выступление Лукашенко не обходится без антизападных выпадов. Вот и теперь он говорит: «Нас снова хотят подчинить себе, поставить на колени. Они хотят снова заставить нас делать то, что им нужно, чтобы жить за наш счет».

И вот тут-то и вырисовывается главный предвыборный слоган: «Моя главная задача — не допустить, чтобы Беларусь втянулась в эту бойню, в эту войну». То есть Лукашенко — это мир, а все те, кто против него, пытаются втянуть страну в войну. Слоган простой, даже примитивный. Но пропагандистские конструкты по своей природе не должны быть сложными.

Правда, российские дроны, которые продолжают падать на белорусские города (в сентябре - на Гомель, в октябре - на Калинковичи) как-то не вписываются в пропагандистскую картину мирной Беларуси.

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