Навели порчу? Владимир Пастухов

7.10.2024, 8:48

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И они называют себя христианами.

Ну не могу же я вас оставить без воскресного чтения…

Честно сказать, заметка в «The Moscow Times» поставила меня в тупик. В ней было сказано, что депутат Госдумы России от ЕР Александр Спиридонов предложил сделать уголовно наказуемыми в России такие действия, как наведение порчи и приворот, так как он считает, что эти ритуалы действительно могут оказать негативное влияние на человека, в отношении которого они совершаются, и поэтому их можно рассматривать как покушение на жизнь и здоровье.

Приведена и прямая речь: «Навести порчу, вернуть любимого, проблемы со здоровьем на других людей навести. Это уже не просто погадать, — это попытка воздействовать на другого человека. Должно быть уголовно наказуемо, если человек пытается другому нанести ущерб его здоровью и жизни» (телеканала «Спас»).

Из текста заметки также следует, что в нижней палате номер шесть такой пациент не один. Коллега Спиридонова депутат Андрей Свинцов предложил также запретить тарологов и астрологов. Их поддержали священник Лукьянов и загадочный религиозный деятель Краснов (мысленный привет Сергею Довлатову). В общем, весь «наш Дурдом голосует за Путина».

Не думал, что идиома «Охота за ведьмами» станет когда-либо буквальным обозначением государственной политики Российской Федерации в XXI веке. И дело даже не в том, что «ведьма» – это новый объект уголовно-правового преследования, наряду с убийцами, коррупционерами, мошенниками и прочими заурядными обитателями уголовного кодекса.

Но поразило меня не это, а квалификация преступления, как изволили бы выразиться мои коллеги по юридическому цеху. Добро бы это была какая-то очередная статья о мошенничестве. Но предлагается судить ведьм за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу. То есть депутаты в реале верят в порчу и приворот, приравнивая их к нанесению тяжких телесных повреждений и другому физическому воздействию на личность. Ладно, хорошо, они – варвары и язычники, дорвавшиеся до сосцов власти. Но ведь они еще и христиане, проповедующие на православном телеканале. Чудны дела твои, Господи.

Но, кстати, если подумать, а почему бы и нет? Только приворотом я мог бы объяснить, как народ, переживший когда-то самую страшную в истории человечества войну и понесший на ней самые большие потери, заплатив за победу над фашизмом десятки миллионов жизней, смог повестись на бесстыдную войнушку против соседей, сам став агрессором. Уж не нагнал ли кто на него порчу?

И тут я, пожалуй, соглашусь, с загадочным религиозным деятелем Красновым, что такие приворот и порча нужно приравнять к экстремизму. Но нет сил продолжать строить дальше все вытекающие из этого логические цепочки…

Владимир Пастухов, Telegram

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