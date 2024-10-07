Вперед и назад
- Аббас Галлямов
- 7.10.2024, 9:15
Путинский режим тщательно воспроизводит советские формы.
Сейчас, например, его клевреты вовсю обсуждают возвращение СМЕРШ и налога на бездетность. Глядя на все это, важно не упускать огромную содержательную разницу: СССР шел в будущее, а Путин пытается вернуться в прошлое.
Коммунисты осуществляли невиданный в истории эксперимент: пытались тотально обобществить собственность на средства производства в масштабах большого государства. Да, попытка не удалась, но это стало очевидным далеко не сразу. Долгое время страна действительно двигалась в будущее и жила им.
Путинский режим идет в обратном направлении. В первые годы он действовал сдержанно – пытался возродить лишь некоторые символы и практики позднесоветской эпохи, – а сейчас окунулся в архаику вовсю. По многим параметрам страна движется в тоталитарные 30-е, а по некоторым – ушла гораздо дальше и возрождает совсем уже дикие вещи. Взять, например, кадыровцев: по сути, это новая опричнина – такая же как у Ивана Грозного.
Сравнивать нынешний режим с советским – значит игнорировать это принципиальное различие, путать направление движения – вперед и назад.
Этот водитель умеет пользоваться только задней скоростью.
Аббас Галлямов, Telegram