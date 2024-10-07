Вперед и назад Аббас Галлямов

7.10.2024, 9:15

Аббас Галлямов

Путинский режим тщательно воспроизводит советские формы.

Сейчас, например, его клевреты вовсю обсуждают возвращение СМЕРШ и налога на бездетность. Глядя на все это, важно не упускать огромную содержательную разницу: СССР шел в будущее, а Путин пытается вернуться в прошлое.

Коммунисты осуществляли невиданный в истории эксперимент: пытались тотально обобществить собственность на средства производства в масштабах большого государства. Да, попытка не удалась, но это стало очевидным далеко не сразу. Долгое время страна действительно двигалась в будущее и жила им.

Путинский режим идет в обратном направлении. В первые годы он действовал сдержанно – пытался возродить лишь некоторые символы и практики позднесоветской эпохи, – а сейчас окунулся в архаику вовсю. По многим параметрам страна движется в тоталитарные 30-е, а по некоторым – ушла гораздо дальше и возрождает совсем уже дикие вещи. Взять, например, кадыровцев: по сути, это новая опричнина – такая же как у Ивана Грозного.

Сравнивать нынешний режим с советским – значит игнорировать это принципиальное различие, путать направление движения – вперед и назад.

Этот водитель умеет пользоваться только задней скоростью.

Аббас Галлямов, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com