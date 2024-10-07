Украина начала «поздравлять» Путина с днем рождения с ночи

Украина начала «поздравлять» Путина с днем рождения с ночи4
- 7.10.2024, 9:31
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Массовые атаки БПЛА.
В ночь на 7 октября (Владимир Путин в этот день принимает поздравления с 72-летием) дежурные средства ПВО РФ уничтожили 21 украинский беспилотный летательный аппарат. 12 БПЛА сбиты над территорией аннексированного Крыма, 6 – над Курской областью и по одному – над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей, написал в 07:29 телеграм-канал Минобороны РФ.
Атака началась с Крыма, где дроны были нацелены на стратегические объекты, такие как военный аэродром в Саки и Сакская ТЭС, пишет kasparov.ru.
В районе аэродрома «Саки» в Крыму прозвучала серия взрывов, местные жители сообщают о семи громких взрывах и стрельбе, написал «Крымский ветер». Телеграм-каналы сообщали о зафиксированных перемещениях БПЛА в сторону Евпатории и Охотниково.
По информации Авиа.Про, атака охватила и Курскую область, что привело к разрушениям инфраструктуры и возникновению пожаров на территории гражданских объектов. По сообщениям местных властей, силы ПВО в регионе успешно отражают угрозы, но обстановка остаётся напряжённой. В Воронежской области также действует режим повышенной боеготовности, так как там зафиксирована активность дронов противника.
По информации мониторингового канала «lpr 1», 6 октября приблизительно в 23:44 на западе Крыма была объявлена опасность атаки БПЛА: Раздольненский район, Черноморский район, Сакский район, Евпатория, Севастополь. В то же время тревога была объявлена на всей территории Белгородской области.
БПЛА стаями летели в сторону Курской области, в район Железногорска.
Уже в 01:13 послышались первые ракетные запуски с территории Одессы. В районе часа ночи мониторинговый канал «ЧП / Крым» сообщил: «Симферополь, очень громко. <...> Работу ПВО не снимать».
После атаки в Феодосии горит нефтяной объект, вероятно морской нефтяной терминал. В аннексированном Крыму всего два крупных нефтяных терминала, второй находится в Севастополе.