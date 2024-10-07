Российский «двойник» Леонардо Ди Каприо ушел на войну против Украины 7 7.10.2024, 11:32

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Фотофакт.

Так называемый «двойник» известного американского актера Леонардо Ди Каприо из Подольска Роман Бурцев, так и не найдя себе достойного применения, отправиться на войну против Украины.

Об этом со ссылкой на российские пропагандистские ресурсы рассказали в Telegram-канале ЧТД, опубликовав его фото в военной форме.

Впрочем, судя по снимку, сейчас ни о каком сходстве россиянина с голливудской звездой речи больше не идет.

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