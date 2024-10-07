В Минске горел ТЦ «4 сезона» 7.10.2024, 11:39

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В Cети появились видео, на которых видны клубы дыма над зданием.

В Минске произошел пожар в недостроенном торговом центре «4 сезона».

«В Минске подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании в строящемся здании на ул.Скрипникова,47», — сообщили в МЧС.

В Cети появились видео, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся над зданием.

«Пожар в строящемся здании по ул.Скрипникова ликвидирован. Спасатели продолжают работать на месте происшествия. По предварительной информации пострадавших нет. Причины и обстоятельства устанавливаются», — сообщили в МЧС

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