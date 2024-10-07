В Литве у границы с Беларусью начались учения НАТО

В Литве у границы с Беларусью начались учения НАТО1
- 7.10.2024, 11:49
В них примут участие более 3200 военных.
В понедельник, 7 октября, в Литве стартовали масштабные военные учения стран НАТО «Железный волк 2024-II».
Об этом сообщает пресс-служба Литовских вооруженных сил.
Учения продлятся до 17 октября. В них примут участие более 3200 военных и 700 единиц военной техники.
«На этих учениях мы будем обучать военнослужащих боевой группы батальона передовых сил НАТО и пехотного батальона Великого князя Литовского Альгирдаса планировать и проводить наступательные и оборонительные операции днем и ночью, взаимодействуя друг с другом и объединяя подразделения боевого обеспечения и снабжения», — рассказал командир бригады «Железный волк» полковник Аурелиус Мотеюнас.