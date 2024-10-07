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«Даже украинцев удивляет такое поведение белорусского режима»

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  • 7.10.2024, 13:48
  • 10,162
«Даже украинцев удивляет такое поведение белорусского режима»
Владимир Фесенко

Политолог рассказал о двуличности Лукашенко.

Лукашенко совершил поездку в Пинский район Брестской области. Там диктатор рассказывал местным жителям о контактах с Киевом и «готовности отстраивать украинские города».

Как эти заявления воспринимают в Украине? Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— В этом проявляется политическая сущность Лукашенко. В Украине к этому уже немножко привыкли. Однако все равно иногда такая политическая циничная двуличность Лукашенко вызывает недоумение и отторжение.

Когда он и войну Путина поддерживает против Украины, и даже, пусть косвенно, но стал соучастником войны, но якобы выступает за мир, льет крокодильи слезы. Типичная его двуличность.

Но проявляется и еще одна его сущность. Он всегда маневрирует между разными сильными игроками в зависимости от политической конъюнктуры. Делает он это и сейчас. Лукашенко видит, что война между РФ и Украиной приближается к кульминации, возможны переговоры о завершении войны. Диктатор явно хочет, скажем так, показать, что он «за мир».

Лукашенко подстраивается под конъюнктуру, которая проявляется не только в ходе войны, но и на Западе, да и в целом международной ситуации. К тому же, раз Китай за мир, то он тоже должен быть.

Отсюда и заявления о готовности «поучаствовать в восстановлении Украины». Пусть хочет, но кто тебе даст, если нет доверия.

Я бы выделил еще два важных момента, которые, на мой взгляд, влияют на эти его маневры. Во-первых, Лукашенко чувствует и знает, что белорусы против войны. Вот он и пытается сыграть на этих настроениях, мол, «я же сам против нее».

Классический политический популизм, он подстраивается под общественное настроение. Еще важный мотив: это то, что сейчас для Лукашенко начали возрастать риски судебного преследования.

Появилась информация о том, что Литва обратилась в Международный уголовный суд с предъявлением Лукашенко обвинения в преступлениях против человечности. Хоть это потенциальный риск, но для него это уже репутационный удар.

Очень заметно, что некоторые действия Лукашенко (освобождение ряда политзаключенных, жесты в адрес Украины) направлены на Запад. Это попытка снять с себя часть ответственности за войну против Украины и показать, мол, не предпринимайте против меня жестких действий.

Подводя итог: проявляется двуличная сущность Лукашенко и политические маневры, которые обусловлены нынешней конъюнктурой не только вокруг войны России с Украиной, но и конъюнктурой вокруг самого Лукашенко.

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