Из газет Путин узнает, что Украина уже в НАТО 1 Виктор Каспрук

7.10.2024, 13:58

3,102

Запад должен продемонстрировать новый тон решимости.

Во время первой встречи с 32 послами НАТО новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина должна быстро стать членом НАТО. «Украине место в НАТО. Без сильной независимой Украины не может быть длительной безопасности в Европе», – сказал он. Рютте вступает на должность в неспокойное время. Мировая арена переживает напряжение из-за разных конфликтов и сейчас большого внимания потребует война в Украине. Также прибавляет напряженности и война на Ближнем Востоке, в которую вовлечен Иран. Кроме того, Иран уже не первый год снабжает оружие России, которое используется Москвой против Украины.

В скором времени Рютте придется выразить позицию НАТО не только в отношении российско-украинской войны, но и о формировании Альянсом надежного противодействия агрессивной экспансии.

России на Запад. В настоящее время очень важно, чтобы Североатлантический альянс увеличил свою роль сдерживающего фактора для Российской Федерации. А ведь геополитические аппетиты Путина распространяются на весь Европейский континент.

Возможно, не стоит демонстрировать завышенные ожидания, однако трудно отрицать, что Марк Рютте был действенным лидером Нидерландов на протяжении всех лет своего премьерства. Ему доверяют, его уважают за знание своего дела и умение всегда доводить начатое до завершения, какими бы серьезными ни были вызовы, стоящие перед ним.

И вряд ли новый генсек Альянса вообще будет рассматривать поступающие из некоторых европейских столиц предложения. Что, мол, идеально было, если бы Украина уступила России уже оккупированными территориями, а в обмен на это стала членом НАТО. В этом случае российский диктатор больше не мог бы продолжать наступление против Украины. Поскольку Украина, как член НАТО, получала бы гарантированную помощь от всех стран-членов, и Путин не был бы безумным, чтобы вести войну против НАТО.

При этом абсолютно не учитывается тот факт, что Москва требует от Украины таких абсурдных уступок, что любое соглашение с ним не представляется возможным. Кремль, по сути, ни на йоту не отказывается от своих начальных требований апреля 2022 года, которые и тогда, и сейчас выглядят как неприкрытая капитуляция Украинского государства.

Марк Рютте должен навести порядок в оборонном клубе НАТО, чтобы они могли быстро принять Украину в Альянс, не анонсируя свое решение до тех пор, пока оно будет окончательно принято.

Все это могло бы выглядеть следующим образом: 12 октября, во время встречи Контактной группы по обороне Украины, которая состоится в Германии, которую возглавит президент США Джо Байден, принимается решение – Украина в кратчайшие сроки станет членом НАТО. Но после заседания в формате «Рамштайн» не будет официально уведомлено, когда это произойдет. А в короткий промежуток после 5 ноября и до Нового 2025 года этот вопрос будет оперативно решен. Тогда Путин узнает из американских газет, что Украина уже в НАТО. Собственно, это только один из возможных вариантов, могут быть и другие. Но если США и Запад на него решатся, это коренным образом может изменить весь ход российско-украинской войны.

Когда Украина присоединится к Альянсу, после этого какая-то часть войск государств НАТО перемешается на границы Украины с Российской Федерацией и Беларусью, а другая занимает позиции по всей линии столкновения российских и украинских армий. Таким образом, украинская армия получит возможность сконцентрировать свои усилия на определенных участках фронта, проводя наступательные действия и прорывая российскую оборону.

Сейчас такой сценарий может выглядеть слишком оптимистичным, или даже ирреальным, однако если бы президент США Джо Байден в завершение своей каденции решился на подобный решительный шаг, то вошел бы в отечественную и мировую историю, как один из лучших американских президентов XXI века.

Оперативное решение для Украины натовского вопроса тормозит только то, что он должен быть единогласным решением. Это большой недостаток НАТО, когда у одной нации есть возможность наложить вето на волю других.

Возможно, в таком случае в основополагающие документы НАТО должны быть оперативно внесены поправки, которые зафиксируют возможность в таких критических для всего Запада случаях, как война России с Украиной, перенести возможность принятия в Альянс по политической плоскости в военную. Тогда этот вопрос будет решаться на уровне натовских генералов.

Что такая возможность теоретически существует, говорит тот факт, что в НАТО не может не быть разработанной процедуры, по которой в случае возникновения необходимости принятия очень быстрого решения (например, запуска Россией ракет с ядерными боеголовками по европейским столицам), для мгновенного ответа потребовался обязательно консенсус. Так же экстремальным вызовом является агрессивная война РФ с Украиной.

Следует вспомнить, что Марк Рютте был премьер-министром, когда российская установка «Бук» сбила малайзийский Boeing-777 рейса MH-17, в результате чего погибли 298 человек, в том числе 183 гражданина Нидерландов. Это трагическое событие, безусловно, влияет на взгляд Рютте на Путина и по сей день.

Рютте отлично знает, как действуют россияне. В течение этого времени они снова и снова врали ему в глаза. Также он был в Киеве 2 февраля 2022, чтобы продемонстрировать солидарность с Украиной непосредственно перед началом Великой войны. В тот момент он знал, что Россия вторгнется, и это был не просто случайный визит. Он является убежденным и последовательным сторонником и союзником Украины и похоже, что способен на неожиданные и нестандартные шаги для того, чтобы помочь Украине быстро стать членом НАТО.

Исключительность позиции Рютте еще и в том, что он знаком лично с большинством влиятельных европейских и американских политиков и имеет уникальную политическую смекалку, которая необходима во времена крупнейших геополитических вызовов для Североатлантического альянса. Он знает всех и понимает, как исходить из ситуаций высокого стресса. В этом его веские преимущества, которыми он не заставит себя воспользоваться в ближайшее время.

Известный своей прямотой и эффективными подходами, Рютте сегодня представляется лучшим союзником Украины на ее пути в НАТО. У него есть большой потенциал стать сильным лидером Альянса, и это, безусловно, пойдет на пользу всей объединенной Европе, составной частью которой является и Украина.

Важным моментом вступления Марка Рютте на пост генерального секретаря Альянса является то, что НАТО нуждается в реорганизации. Российско-украинская война осветила все его сильные и слабые стороны, и отталкиваясь от этого и должен действовать его новый руководитель.

Вызовы, стоящие перед Североатлантическим альянсом, превосходят необходимость только сдерживания агрессии России в Украине. Также новому руководителю НАТО обязательно нужно будет учитывать, что Российская Федерация стала инструментом агрессивной внешней политики Китая. Когда Пекин, например, дважды давал Путину добро на вторжение в Украину, в 2014 и 2022 годах после Олимпиад. Формально вроде бы оставаясь к этому непричастным.

Кремль уже не раз озвучивал одну из фиктивных причин нападения на Украину, мол, вступление Украинского государства в НАТО несет большие угрозы для России. Чем расширение Североатлантического альянса угрожало РФ? Ни Украина, ни Восточная Европа никогда не стремились завоевывать Московию. Они хотели стабильности, обеспечения своей безопасности и экономического роста. Но в Кремле считают, что стабильное, преуспевающее и благополучное государство Украина у границ РФ несет наибольшую опасность уже самим фактом своего существования.

Марк Рютте является опытным профессиональным политиком, готовым бросить вызов Путину и пойти на риски, которые до этого рассматривались, как провоцирование эскалации с Москвой. Поэтому не нужно придумывать варианты принятия Украины в НАТО частями ее территорий.

Можно сделать все проще и эффективнее. Украина становится членом НАТО, но до окончательного освобождения ее земель статья 5 договора Североатлантического альянса распространяется только на те территории, которые не оккупированы врагом. Таким образом, предоставляется гарантия, что Украина больше никогда не попадет под пяту московских колонизаторов.

Запад должен продемонстрировать новый тон решимости в своем лидерстве. А Рютте стать эффективным лидером для НАТО в глубоко поляризованном и нестабильном мире. Ибо выявление слабости перед врагом – это кратчайший путь к Третьей мировой войне.

Ведь глобальная мировоззренческая борьба ведется не только за независимость Украины, но и будущее всей западной цивилизации. И здесь ни Запад, ни Украина не должны проиграть. Именно эти задачи ложатся на плечи опытного Марка Рютте на его новой должности. Можно не сомневаться, что он будет их выполнять в своей взвешенной, эффективной и дипломатической манере.

Виктор Каспрук, блог

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com