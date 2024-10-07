В сентябре армия РФ понесла на фронте рекордные потери с начала вторжения
- 7.10.2024, 14:32
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Предыдущий рекорд потерь был зафиксирован в мае этого года.
В сентябре 2024 года среднесуточные потери российских оккупационных войск побили новый рекорд за все время полномасштабного вторжения в Украину. Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае, пишет «Главред».
Как свидетельствует обзор британского Министерства обороны, за сентябрь этого года в среднем потери РФ составили 1271 человек убитыми и ранеными.
Предыдущий рекорд был зафиксирован в мае 2024 года, когда среднесуточные потери РФ составляли 1262 убитыми и ранеными.
Всего за все время полномасштабной войны Россия потеряла более 648 тысяч военных. Британская разведка ссылается на данные украинского Генерального штаба.
В ведомстве отметили, что рост уровня потерь почти наверняка связан с расширением зоны боевых действий за счет Харьковской и Курской военных операций, а также увеличением интенсивности боевых действий вдоль линии фронта.
«Российские войска, скорее всего, продолжают пытаться растянуть украинские силы, используя массовость для преодоления оборонительных позиций и достижения тактических преимуществ», – говорится в обзоре.
Также разведка прогнозирует, что среднесуточные потери РФ будут оставаться на уровне тысячи человек, несмотря на приближение зимы.
«На сегодняшний день зимние условия не привели к сокращению наступательных операций или уменьшению потерь из-за того, что Россия полагается на пехотную тактику и не ведет маневренной войны, которая требует лучших условий», – резюмировали британские аналитики.