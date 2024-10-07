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Курс российского рубля скатился на годовое «дно»

  • 7.10.2024, 15:03
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Курс российского рубля скатился на годовое «дно»

Не поступает валюта.

Российский валютный рынок продолжает катиться по наклонной вниз, несмотря на увеличение интервенций Центробанка и подскочившие цены на нефть, пишет The Moscow Times.

На торгах в понедельник, 7 октября, курс юаня поднимался до отметки 13,59 рубля — максимальной с октября прошлого года. Доллар на внебиржевом рынке, по данным LSEG, подорожал до 96,27 рубля и также установил годовой рекорд, а курс евро закрепился выше 105 рублей (105,58 рубля).

С середины июня рубль потерял более 17% к юаню, 15% к доллару и почти 10% к евро, а с конца августа девальвация стала практически безостановочной: российская валюта завершила в минусе шесть недель подряд, чего на бирже не видели ни разу с начала войны.

«Заметный вклад в ослабление рубля вносили внешние ограничения, мешавшие притоку экспортной валютной выручки на российский рынок», — отмечает аналитик «Велес Капитала» Юрий Кравченко: из-за угрозы американских санкций платежи для российских компаний массово блокируют банки дружественных стран, в том числе китайские, где, по данным Reuters, к началу осени зависли транзакции на десятки миллиардов юаней.

С начала осени российский рынок испытывает острую нехватку китайской валюты, а в октябре ситуация усугубилась: из-за праздников рынки КНР закрыты, и «валюта из-за рубежа не поступает», отмечает инвестбанкир Евгений Коган. При этом спрос на валюту со стороны импортеров растет, указывает Кравченко.

Завершение китайских праздников (8 октября) должно увеличить приток юаней на российский рынок, в том числе за отложенных продаж, считает аналитик ПСБ Евгений Локтюхов. Впрочем, укрепление рубля, если и состоится, то будет «локальным», оговаривается эксперт.

На поддержку рубля спешит ЦБ, который в октябре продаст китайских юаней на $1,3 млрд — в 32 раза больше, чем в сентябре. Это, впрочем, едва ли способно остановить ползучую девальвацию: к концу года юань может закрепиться выше 14 рублей, считает Кравченко: это станет новым рекордом курса с марта 2022 года.

Угрозой для валютного рынка остаются американские санкции: 12 октября истекает срок лицензии на операции с попавшей в «черные списки» Московской биржей. А это означает, что китайские банки, а также их российские «дочки» могут остановить все биржевые операции, сказал Reuters знакомый с ситуацией источник.

«Ситуация с юаневой ликвидностью может стать еще более сложной», — предупреждает собеседник агентства, добавляя, что с сентября платежи из России в Китай остановил Райффайзенбанк.

В конечном итоге это может привести к тому, что вслед за долларом и евро на бирже остановятся и юаневые торги, предупреждает аналитик «Финама» Александр Потавин. В этом случае «не будет бенчмарка для курса рубля», сетует он: «Котировки юаня будут определяться на основании сделок на межбанковском рынке, который абсолютно непрозрачен и подвержен манипуляциям».

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