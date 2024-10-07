Доллар в начале недели прибавил сразу почти две копейки 7.10.2024, 15:18

Евро и российский рубль подешевели.

Торги на Белорусской валютно-фондовой биржи 7 октября закончились ростом доллара и юаня.

Евро и российский рубль подешевели.

Актуальные курсы валют:

Доллар вырос на 0,58%, или на 1,88 копейки, до 3,2712 рубля.

Евро снизился на 0,14%, или на 0,5 копейки, до 3,615 рубля.

Российский рубль подешевел на 0,27%, или на 0,94 копейки. За 100 российских сегодня давали 3,4487 беларусского рубля.

Юань подорожал на 0,56%, или на 2,62 копейки. 10 юаней оценили в 4,6862 рубля.

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