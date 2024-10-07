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Экс-министр обороны Грузии: Отношения Запада и официального Тбилиси дошли до точки кипения

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  • 7.10.2024, 15:49
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Экс-министр обороны Грузии: Отношения Запада и официального Тбилиси дошли до точки кипения

Ничего подобного еще никогда не было.

Правящая в Грузии политическая сила противопоставила себя всему западному миру: и Соединенным Штатам Америки, и Европе, которые всегда поддерживали Грузию и являются гарантами ее независимости, суверенитета и безопасности. Однако чаша их терпения переполнена. Об этом сегодня, 7 октября, сказал член политсовета «Единого национального движения» Грузии, министр обороны Грузии в 2012 году Дмитрий Шашкин, комментируя в эфире FREEДОМинформацию о том, что ЕС приостанавливает встречи высокого уровня с властями Грузии.

«Последние два года «Грузинская мечта» перешла на личные оскорбления, перешла на абсолютно неприемлемые методы диалога с нашими стратегическими партнерами и абсолютно понятно, что это перешло все линии, дошло до точки кипения. Поэтому это было прогнозируемо, мы ожидали этого, и это произошло», — говорит гость эфира.

По его словам, ничего подобного нынешним отношениям между Западом и Грузией еще никогда не было.

«Посольство Соединенных Штатов Америки последнюю неделю вообще в ежедневном режиме публикует баннеры, обличая Бидзину Иванишвили и его партию «Русской мечты» (так гость эфира называет партию «Грузинская мечта», — ред.). Я такое на практике не припомню ни в одной стране. Потому что это все дошло, как я уже сказал, до точки кипения. Они [представители правящей в Грузии политической силы] рассказывают представителям Госдепа о том, что миром правит партия войны, масоны. Они рассказывают нашим европейским коллегам, как себя надо вести, оскорбляют министра иностранных дел Германии, оскорбляют канцлера Германии и так далее. А то, что они сделали сейчас с баннерами, показывая разрушенную Украину и призывая к миру в Грузии, это вообще за гранью морали, за гранью добра и зла. Так что «Грузинская мечта» вошла в спираль вместе со своим лидером, российским олигархом Бидзиной Иванишвили, и из этой спирали им уже не выбраться», — заключил Шашкин.

Он также подтвердил, что один из месседжей избирательной кампании «Грузинской мечты» — запрет оппозиции после выборов.

«Это их открытый месседж, они об этом говорят, уверяют население, что им нужно конституционное большинство для того, чтобы запретить оппозиционные партии… Ни о каком сближении с Евросоюзом речи не идет. Остановлены все программы. Остановлен процесс принятия Грузии в Евросоюз. Остановлены все учения с НАТО, с Соединенными Штатами Америки. Прекращена военная помощь Грузии даже от Дании — страны, которая находится очень далеко от нас и не играла ключевой роли в обеспечении безопасности Грузии. Но даже Дания остановила любую военную помощь, которая шла на протяжении десятилетий», — добавил гость эфира.

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