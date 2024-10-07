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Белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе

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  • 7.10.2024, 16:23
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Белорусов предупредили о сильном ветре в период урагана Кирк в Европе

Скорость порывов на пике - 65 метров в секунду.

В Беларуси на неделе с 7 по 13 октября потеплеет, однако ожидается сильный порывистый ветер.

В Белгидромете объяснили , что в Беларусь атмосферные фронты с юга принесли много облаков и дождей, особенно в минувшие выходные. В начале недели облака все-также закрывают плотной пеленой территорию республики. Дожди продолжатся, но уже не будут такими интенсивными. Однако уже со вторника, 8 октября, погода начнет меняться, осадки в большинстве районов прекратятся. При этом поменяется и направление ветра на юго-западное, начнут поступать более теплые воздушные массы, но усилится ветер.

- В середине рабочей недели дискомфорта будет добавлять сильный порывистый ветер, - предупредили синоптики.

Например, в среду, 9 октября, будет, в основном, без дождей, однако в отдельных районах на северо-западе страны ожидается усиление ветра с порывами до 15-18 метров в секунду. При этом максимальные температуры днем ожидаются от +11 по северо-востоку до +22 градусов по западу. Тепло до +22 ожидается в Беларуси и в четверг, 10 октября. К концу недели, предварительно, вновь увеличится количество облаков, а фронтальные разделы принесут новые порции дождей в Беларусь.

Все это будет происходить одновременно с бушующем в Европе ураганом Кирк.

Ураган Кирк в Западной Европе принесет тепло до +22 в Беларусь в ближайшее время: «Будут поступать очень теплые воздушные массы».

Как сообщил 7 октября тематический телеграм-канал «Надвор`е», мощный ураган Кирк на пике своей интенсивности почти достиг пятой категории со скоростью ветра 65 метров в секунду. На этой неделе Кирк грозит обрушиться на территорию Западной Европы. Но, скорее всего, его пик спадет, и ураган уже превратиться в посттропический шторми.

- По прогнозам погодных моделей, Кирк достигнет западных берегов Франции в среду, 9 октября, вечером и принесет с собой сильные ливни и разрушительные порывы ветра до 150 километров в час с риском штормовых нагонов и наводнений, - комментируют синоптики.

Однако последние данные говорят о том, что тропический циклон Кирк будет не таким мощным, как сначала предупреждали. По прогнозам погодных моделей его траектория проходит над областями океана с температурой воды от +23 градусов с понижением до +19 градусов у берегов Португалии.

- Циклон должен быстро потерять силу, - надеются метеорологи.

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