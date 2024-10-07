Цена нефти Brent превысила $80 за баррель 7.10.2024, 18:37

Впервые с конца августа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 2,75% и поднялась до $80,17 за баррель по состоянию на 18:21 по Минску. Нефть Brent торгуется выше отметки $80 за баррель впервые с 27 августа 2024 года.

Цены на нефть растут на фоне военной операции Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль. На прошлой неделе на рынке наблюдался самый большой недельный скачок цен с начала 2023 года, вызванный опасениями по поводу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и потенциальных перебоев в экспорте из основного нефтедобывающего региона. В частности, в четверг, 3 октября, нефтяные котировки подскочили примерно на 5% после новости о том, что Израиль может ударить по нефтяным объектам Ирана. По итогам недели нефтяные котировки прибавили около 8%.

По мнению главы подразделения по стратегии товарных рынков ING Уоррена Паттерсона, удар по иранской нефтяной инфраструктуре окажет значительное влияние на рынок не только из-за немедленного прекращения поставок из Ирана, но и из-за того, что этот сценарий рискует перерасти во что-то более экстремальное, что может потенциально привести к сбоям в поставках нефти и СПГ из Персидского залива через Ормузский пролив.

Goldman Sachs Group прогнозируют, что цена Brent может вырасти до $90 за баррель, если поставки нефти из Ирана будут нарушены. В банке SEB считают, что цены на нефть могут вырасти еще существеннее, если конфликт на Ближнем Востоке уничтожит энергетическую инфраструктуру Ирана. По словам главного эксперта по сырьевым товарам банка SEB Бьярне Шилдропа, цены на нефть могут превысить $200 за баррель, если нефтяные объекты Ирана будут разрушены.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com