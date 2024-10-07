Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев 3 7.10.2024, 20:47

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Владимир Зеленский

По его словам, план должен быть понятен каждому в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины должен быть понятен каждому в стране. Его скоро раскроют украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По словам Зеленского, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

«Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране. Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также - с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс до завершения», - рассказал президент.

Он также заявил, что ожидает отчет от украинской команды в Вашингтоне, которая работает там над деталями плана победы.

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