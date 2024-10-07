закрыть
7 октября 2024, понедельник, 21:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев

3
  • 7.10.2024, 20:47
  • 1,580
Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев
Владимир Зеленский

По его словам, план должен быть понятен каждому в стране.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что план победы Украины должен быть понятен каждому в стране. Его скоро раскроют украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По словам Зеленского, необходимо понять позиции всех партнеров Украины и таким образом усилить план победы. После этого он станет публичным для всех.

«Важно, что перспектива должна быть понятна для каждого в нашей стране. Мы предлагаем нашим партнерам определиться, как они видят завершение этой войны, место Украины именно в глобальной архитектуре безопасности, а также - с общими шагами, которые могут поставить эту войну на курс до завершения», - рассказал президент.

Он также заявил, что ожидает отчет от украинской команды в Вашингтоне, которая работает там над деталями плана победы.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский