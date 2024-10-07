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ЦАХАЛ сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час

  • 7.10.2024, 21:06
ЦАХАЛ сообщила об ударах по более 120 объектам «Хезболлы» в Ливане за час

В числе целей — ракетная база и разведывательный штаб террористической группировки.

В течение часа 100 истребителей израильских Военно-воздушных сил атаковали более 120 объектов ливанской шиитской группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщила армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В это число вошли в том числе ракетная база и разведывательный штаб группировки на юге Ливана. В ЦАХАЛ отметили, что «Хезболла» разместила свою инфраструктуру в гражданских районах Ливана. Перед атаками израильская сторона призывает жителей Ливана эвакуироваться.

The Times of Israel, ссылаясь на военных, пишет, что за последние две недели израильские ВВС нанесли удары по более сотни объектов «Хезболлы в Бейруте.

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