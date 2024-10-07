В Гродно трудно купить билеты на общественный транспорт 7.10.2024, 22:16

Закрылись 70 киосков.

Гродненцы сетуют на проблемы с покупкой билетов в общественный транспорт. Закрылись сразу 70 киосков-«Табакерок», расположенных на остановках. Многие привыкли именно там покупать билеты.

«70 киосков — это половина, и действительно временно не работают», — констатирует телеканал «Гродно Плюс».

Купить билеты у водителя во время поездки можно только за наличные, расплатиться картой невозможно.

Сообщается, что киоски «начнут открываться с 10 октября». Скорее всего это означает, что открытие 70 торговых точек растянется не на один день.

Как уточняет Hrodna.life, закрытие ларьков связано со сменой собственника.

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