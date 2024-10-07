закрыть
7 октября 2024, понедельник, 22:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Гродно трудно купить билеты на общественный транспорт

  • 7.10.2024, 22:16
В Гродно трудно купить билеты на общественный транспорт

Закрылись 70 киосков.

Гродненцы сетуют на проблемы с покупкой билетов в общественный транспорт. Закрылись сразу 70 киосков-«Табакерок», расположенных на остановках. Многие привыкли именно там покупать билеты.

«70 киосков — это половина, и действительно временно не работают», — констатирует телеканал «Гродно Плюс».

Купить билеты у водителя во время поездки можно только за наличные, расплатиться картой невозможно.

Сообщается, что киоски «начнут открываться с 10 октября». Скорее всего это означает, что открытие 70 торговых точек растянется не на один день.

Как уточняет Hrodna.life, закрытие ларьков связано со сменой собственника.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич
Дни военной экономики России сочтены
Дни военной экономики России сочтены Андерс Аслунд
Иран совершил большую ошибку
Иран совершил большую ошибку Александр Роднянский