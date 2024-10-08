Мэра мексиканского города жестоко убили через шесть дней после вступления в должность 8.10.2024, 8:29

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Алехандро Аркос

Фото: Reuters

Герреро стал одним из самых опасных штатов для госслужащих и журналистов.

Мэра мексиканского города Чильпансинго Алехандро Аркоса жестоко убили спустя всего шесть дней после вступления в должность, сообщает Reuters.

Чильпансинго с населением около 280 000 человек находится в штате Герреро на юго-западе Мексики. 43-летний Алехандро Аркос стал его мэром 30 сентября, а уже через шесть дней, 6 октября, был убит.

Эту информацию подтвердила губернатор штата Герреро Эвелин Сальгадо. «Эта утрата, которую оплакивает все общество Герреро, наполняет нас негодованием», — заявила политик в соцсетях.

Генеральная прокуратура штата заявила, что расследует убийство.

Власти выступили с заявлениями об убийстве мэра после того, как в WhatsApp начали распространяться фотографии, на которых изображена якобы его отрубленная голова на крыше автомобиля. Reuters отмечает, что не смогло подтвердить подлинность снимков.

Алехандро Аркоса убили спустя три дня после того, как в Чильпансинго был застрелен новый секретарь городского совета Франсиско Тапиа.

Reuters отмечает, что Герреро стал одним из самых опасных штатов для мексиканских госслужащих, а также журналистов. Только в преддверии выборов, прошедших в Мексике 2 июня, убили по меньшей мере шесть кандидатов на государственные должности. Кроме того, в штате совершали нападения на сотрудников СМИ.

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