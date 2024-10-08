Кадыров набросился с острой критикой на Кремль 8.10.2024, 8:49

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Из-за миграционной политики.

Некоторые меры Кремля в отношении мигрантов у Рамзана Кадырова вызвали разочарование, так как Москва сталкивает между собой «соседние дружественные регионы». Об этом глава Чечни написал вчера у себя на странице в соцсети, передает «Диалог.UA».

Кадыров недоволен тем, как меняется миграционная политика в РФ. С его слов, в последнее время российские силовики задерживают всех мигрантов без разбора и при этом сами задержания проходят «очень жестко».

Кадыров уверен, что если Кремль выдворит из РФ иностранцев, то проблема все равно останется. Виноваты в этом не приезжие, а специальные органы, которые вели себя «безалаберно» и не реагировали на любые острые вопросы и процессы в самой стране.

Глава Чечни призывает Кремль выстроить нормальную миграционную политику, а не заниматься «инквизицией». Разжигание ненависти к мигрантам не приведет ни к чему хорошему, а только усугубит ситуацию в РФ.

По словам Кадырова, в РФ среди мигрантов действительно есть как нарушители законов, так и законопослушные граждане, которых намного больше первых.

В Кремле решили ужесточить миграционную политику после событий от 22 марта 2024 года, когда в «Крокус Сити Холле» был совершен теракт. Тогда 145 человек погибло и еще 550 получили ранения.

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