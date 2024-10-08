В всей Беларуси идут занятия по «мобилизационной готовности» 1 8.10.2024, 10:03

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До 11 октября.

Занятия по мобилизационной готовности пройдут 8–11 октября под руководством глав областных исполкомов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Во всех административных районах страны пройдут плановые теоретические и практические мероприятия, на которых особое внимание будет уделено совершенствованию навыков в исполнении обязанностей должностными лицами исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, в рамках занятий военнообязанных призовут на однодневные сборы, во время которых до них доведут «основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск».

Отметим, что с 30 сентября проводится очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил.

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