закрыть
8 октября 2024, вторник, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В всей Беларуси идут занятия по «мобилизационной готовности»

1
  • 8.10.2024, 10:03
  • 1,660
В всей Беларуси идут занятия по «мобилизационной готовности»

До 11 октября.

Занятия по мобилизационной готовности пройдут 8–11 октября под руководством глав областных исполкомов, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Во всех административных районах страны пройдут плановые теоретические и практические мероприятия, на которых особое внимание будет уделено совершенствованию навыков в исполнении обязанностей должностными лицами исполкомов, военных комиссариатов и администраций пунктов приема мобилизационных ресурсов, — говорится в сообщении.

По информации Минобороны, в рамках занятий военнообязанных призовут на однодневные сборы, во время которых до них доведут «основы и порядок действий в ходе формирования территориальных войск».

Отметим, что с 30 сентября проводится очередной этап проверки соединений и воинских частей Вооруженных сил.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Может ли украинский дрон сбить самолет Путина?
Может ли украинский дрон сбить самолет Путина? Александр Коваленко
Мы с россиянами вовсе не братья
Мы с россиянами вовсе не братья Наталья Радина
Дальше Заречья не увезут
Дальше Заречья не увезут Ирина Халип
Беларусь ждет «делукашенизация»
Беларусь ждет «делукашенизация» Валерий Карбалевич