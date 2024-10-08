Дети на коленях: в РФ прошел флешмоб в честь 72-летия Путина 8 8.10.2024, 10:15

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Кадры, как из КНДР.

Вчера жителей РФ от мала до велика заставили провести флешмоб в честь 72-й годовщины диктатора Путина. Людей и школьников сгоняли на главные площади населенных пунктов РФ, чтобы те выстроились в слова или фигуры, посвященные Путину. При этом в Минздраве РФ заявили, что в наши дни люди способны прожить долгих 120 лет, информирует The Moscow Times.

Так, жителей Цивильска (Чувашия) согнали перед зданием Центра культурного развития, заставив сформировать из людей фамилию главы РФ.

К такому же безумному флешмобу присоединились жители Артема (Приморский край). Организаторами выступили представители «Молодой Гвардии Единой России». К флешмобу те подключили как дворец культуры, так и студентов и преподавателей Колледжа сервиса и дизайна.

В Самаре больше 100 человек выстроились в фамилию российского диктатора и при этом развернули флаг РФ.

В Талдоме (Московская область) подростков заставили выстроиться в слово «Путин».

Еще дальше пошли представители партии «ЕР» в Ростовской области, когда заставили детей стать на колени, чтобы образовать фамилию президента РФ.

Самый масштабный флешмоб, как и ожидалось, прошел в столице РФ и в Санкт-Петербурге. В Москве больше 5 тысяч человек на ВДНХ выстроились в надпись «С днем рождения, президент».

В аналогичную надпись выстроились 2 тысячи человек в Петербурге.

Был флешмоб и на оккупированной территории. Жителей Новоалексеевки (Херсонщина) заставили поднять над головой фамилию президента РФ.

При этом в самом Кремле заявили, что Путин не обращает внимания на свой день рождения и обычно в эти дни он «работает».

Также стало известно, что уже 2-й год подряд никто из стран БРИКС не поздравляет Путина с днем рождения. Известно, что российского диктатора поздравил Эрдоган, Лукашенко, Пашинян, Токаев и лидеры стран Африки.

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