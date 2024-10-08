Под Минском пешехода сбили сразу два автомобиля 1 8.10.2024, 10:29

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Мужчина шел посередине проезжей части дороги.

В Минском районе два автомобиля по очереди сбили мужчину, который шел посередине проезжей части дороги.

«45-летний минчанин, управляя автомобилем Volkswagen, двигаясь на 7-м км автодороги Н9034 Новый Двор — Михановичи — Пятевщина, совершил наезд на 47-летнего пешехода. Мужчина шел по середине проезжей части дороги», — сообщили в УВД Минского облисполкома.

От удара мужчину отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал Fiat.

В результате ДТП пешеход умер на месте.

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