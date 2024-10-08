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ВСУ пошли в наступление возле Обуховки в Курской области

  • 8.10.2024, 10:32
  • 1,184
ВСУ пошли в наступление возле Обуховки в Курской области

Украинские силы продвинулись на «выступе».

Украинские силы недавно продвинулись на выступе в Курской области на фоне продолжающихся операций в этом районе 7 октября. Геолоцированные кадры за 6 октября указывают на то, что украинские силы продвинулись к югу от Обуховки. Об этом сообщает «Институт изучения войны» в сводке от 7 октября.

6-7 октября ВСУ, по некоторым данным, атаковали к югу от Коренево возле Обуховки, к востоку от Коренево возле Кремянного.

Российские войска, согласно видеоподтверждениям, продвинулись в Любимовке возле Коренево. В российских источниках также указывается, что бои продолжались к югу от Коренево возле Успеновки и в еще одном районе к югу от Кремянного.

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