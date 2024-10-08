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Россияне массово погибли при восхождении на гору-людоед в Гималаях

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  • 8.10.2024, 11:15
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Россияне массово погибли при восхождении на гору-людоед в Гималаях

Они шли в одной связке.

Пять россиян погибли при восхождении на гору-людоед в Гималаях. Они шли в одной связке — один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул остальных за собой, пишет Mash.

Первые четыре человека из группы поставили лагерь, когда поднялись на 7.420 метров. Ночью подошли еще двое.

6 октября Александр Душейко, Олег Круглов, Владимир Чистиков, Михаил Носенко, Дмитрий Шпилевой, Валерий Шамало продолжили путь. Вскоре последнему поплохело, он отвязался и вернулся обратно в лагерь. Остальные шли на вершину Дхаулагири дальше.

Через некоторое время связь с ними пропала. Сегодня утром спасатели облетели гору на вертолете и нашли единственного выжившего. Остальные сорвались в пропасть.

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